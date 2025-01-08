Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat boykotu nedir, nasıl yapılır? E-devlet haksız kazanç artışı şikayet ekranı

e-Devlet Üzerinden Fahiş Fiyat Artışı Şikayeti Nasıl Yapılır?

📌e-Devlet'e Giriş Yapın

İlk olarak, e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Eğer bir kullanıcı hesabınız yoksa, T.C. kimlik numarası ve şifrenizle sisteme kaydolabilirsiniz.

📌Arama Motoruna "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" Yazın

e-Devlet'in ana sayfasında yer alan arama kutusuna "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" yazarak arama yapın. Karşınıza çıkan sayfada, şikayet ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

📌Yeni Şikayet Bildirimi Seçeneğine Tıklayın

Sayfada yer alan "Yeni Şikayet Bildirimi" butonuna tıklayarak şikayet formuna geçiş yapın.

📌Formu Doldurun ve Başvurun

Formu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra şikayetinizi ilgili kurumlara iletebilirsiniz. Formda, şikayet ettiğiniz firmanın adı, ürün veya hizmetin adı, alışveriş tarihi ve yeri gibi bilgiler yer alır.

📌Başvurunuzu Gönderin

Formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra başvurunuzu tamamlayarak gönderin.

Bu basit adımlarla, e-Devlet üzerinden fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında şikayetlerinizi kolayca iletebilirsiniz.