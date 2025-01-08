Viral Galeri Viral Liste Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat boykotu nedir, nasıl yapılır? E-devlet haksız kazanç artışı şikayet ekranı

Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat boykotu nedir, nasıl yapılır? E-devlet haksız kazanç artışı şikayet ekranı

Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk, son dönemde tüketicilerin en fazla şikayet ettiği sorunlar arasında yer alıyor. Ticaret Bakanlığı, bu tür haksız fiyat artışlarıyla mücadele etmek amacıyla denetimlerini sıkılaştırırken, vatandaşların şikayetlerini iletebileceği farklı yollar da sunuluyor. İşte e-Devlet üzerinden fahiş fiyat artışı şikayeti yapmak için takip etmeniz gereken adımlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:47
Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat boykotu nedir, nasıl yapılır? E-devlet haksız kazanç artışı şikayet ekranı

Yeni yılda fiyat artışlarının önüne geçmek için devlet yetkilileri harekete geçti. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların fahiş fiyat artışlarını ve stokçuluk uygulamalarını bildirebilmeleri için çeşitli kanallar oluşturdu. E-Devlet üzerinden başvuru yapmanın yanı sıra, Alo 175 Tüketici Hattı ve mobil uygulamalar gibi farklı yöntemlerle de şikayetler iletilebiliyor. Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere ağır cezaların uygulanacağı belirtilirken vatandaşların şikayetlerini iletmesi adil rekabetin sağlanmasına katkı sağlayacak.

Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat boykotu nedir, nasıl yapılır? E-devlet haksız kazanç artışı şikayet ekranı

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile Şikayet Yapın

Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Alo 175 hattı, tüketicilerin sorunlarını hızlıca iletebileceği bir diğer önemli kanal. Bu hat üzerinden, sağlık ve güvenlik açısından risk taşıyan ürünler hakkında şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Alo 175 hattı, haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat boykotu nedir, nasıl yapılır? E-devlet haksız kazanç artışı şikayet ekranı

e-Devlet Üzerinden Fahiş Fiyat Artışı Şikayeti Nasıl Yapılır?

📌e-Devlet'e Giriş Yapın

İlk olarak, e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Eğer bir kullanıcı hesabınız yoksa, T.C. kimlik numarası ve şifrenizle sisteme kaydolabilirsiniz.

📌Arama Motoruna "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" Yazın

e-Devlet'in ana sayfasında yer alan arama kutusuna "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" yazarak arama yapın. Karşınıza çıkan sayfada, şikayet ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

📌Yeni Şikayet Bildirimi Seçeneğine Tıklayın

Sayfada yer alan "Yeni Şikayet Bildirimi" butonuna tıklayarak şikayet formuna geçiş yapın.

📌Formu Doldurun ve Başvurun

Formu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra şikayetinizi ilgili kurumlara iletebilirsiniz. Formda, şikayet ettiğiniz firmanın adı, ürün veya hizmetin adı, alışveriş tarihi ve yeri gibi bilgiler yer alır.

📌Başvurunuzu Gönderin

Formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra başvurunuzu tamamlayarak gönderin.

Bu basit adımlarla, e-Devlet üzerinden fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında şikayetlerinizi kolayca iletebilirsiniz.

Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat boykotu nedir, nasıl yapılır? E-devlet haksız kazanç artışı şikayet ekranı

Fahiş Fiyat Şikayetinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

👉Şikayet formunda verdiğiniz bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olun.

👉Şikayetlerinizi desteklemek için varsa belgeleri mutlaka ekleyin.

👉İlgili ürün veya hizmetin fiyatındaki artışı net bir şekilde açıklayın.

E-DEVLET HAKSIZ KAZANÇ ARTIŞI ŞİKAYET EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

Fahiş fiyat nasıl şikayet edilir? Fahiş fiyat boykotu nedir, nasıl yapılır? E-devlet haksız kazanç artışı şikayet ekranı

Fahiş Fiyat Artışı Şikayetini Nasıl Bildirebilirsiniz?

Fahiş fiyat artışı şikayetleri, çeşitli platformlar üzerinden bildirilebilir:

📍CİMER Üzerinden Şikayet: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla da fahiş fiyat artışlarını bildirebilirsiniz.

📍HFA Mobil Uygulaması: Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

📍Yerel Ticaret Müdürlükleri: Bulunduğunuz ilin ticaret müdürlüğüne bizzat başvuru yaparak şikayetinizi doğrudan yetkililere iletebilirsiniz.

📍Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB): Vergi usulsüzlükleri veya fiyat artışlarıyla ilgili şikayetlerinizi GİB'e iletmeniz mümkün

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