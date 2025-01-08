Çukurova Havalimanı’nda 5 ayda 2 milyonu aşkın yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (A Haber arşiv)

2 MİLYON 8 BİN 448 YOLCU TRAFİĞİ

Bakan Uraloğlu, açılışından bugüne Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın iç hatlarda 1 milyon 546 bin 408, dış hatlarda ise 462 bin 40 olmak üzere toplam 2 milyon 8 bin 448 yolcuyu ağırladığını bildirdi. Uraloğlu, uçak trafiği hakkında da bilgi vererek "İç hatlarda 10 bin 272, dış hatlarda ise 3 bin 426 olmak üzere toplam 13 bin 698 uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptı." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı olduğunu belirterek "3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğine sahip ana pistine en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biri." dedi.



Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın bölgesel olması niteliğiyle de havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Çukurova Bölgesinin gelişimine büyük katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacak." açıklamasında bulundu.