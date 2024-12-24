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Honda ile Nissan'ın birleşmesi kime yarayacak? Otomotiv dünyasını sallayacak

Japon otomotiv devleri Honda ile Nissan'ın birleşme görüşmelerine başlamasının yankıları sürerken, Moody's Analist Yardımcısı Dean Enjo birleşme görüşmelerini değerlendirdi. Uzman isim anlaşmanın kredi açısından olumlu olacağını ancak Honda'nın risklerle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:52
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Honda ile Nissan’ın birleşmesi kime yarayacak? Otomotiv dünyasını sallayacak

Moody's Ratings'e göre Honda Motor ve Nissan için önerilen iş entegrasyonu iki Japon otomobil üreticisinin kredi kalitesi açısından genel olarak olumlu olmakla birlikte özellikle Honda için riskler taşıyor.

Moody's kıdemli analist yardımcısı Dean Enjo, entegrasyon yoluyla daha büyük bir ölçeğin, özellikle ikisi arasında önemli ölçüde daha zayıf borç ölçütlerine sahip olan Nissan için daha güçlü kredi kalitesiyle sonuçlanacağını yazdı. Ayrıca bir anlaşma, otomobil üreticilerinin araştırma ve geliştirme maliyetlerini paylaşmalarına olanak sağlayacağına değinen Enjo, Honda'nın motosiklet işine kıyasla otomotiv işinde daha düşük marjlara sahip olduğunu ve Nissan'ın zarar eden otomobil operasyonlarını absorbe etme konusunda daha az esneklik sağladığını yazdı.

Honda ile Nissan arasında yapılan birleşme görüşmelerinden bir kare (EPA)Honda ile Nissan arasında yapılan birleşme görüşmelerinden bir kare (EPA)

İki şirket, geçen yıl dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı ülke olarak Japonya'yı geride bırakan ve 2024'te daha da öne geçecek olan Çin'deki yükselen otomobil üreticilerinin büyük rekabet zorluklarıyla karşı karşıya. Bloomberg Intelligence analistleri Joel Levington ve Tatsuo Yoshida bir raporda, başarılı bir anlaşmanın Honda'nın tahvillerine zarar verebileceğini ancak Nissan'ın borcuna fayda sağlayabileceğini ve iki firmanın farklı kurumsal kültürleri birleştirmekle uğraşmak zorunda kalacağını yazdı.

Birleşme haberlerinden sonra hem Honda'nın hem de Nissan'ın hisseleri büyük artış yaşadı (AA)Birleşme haberlerinden sonra hem Honda'nın hem de Nissan'ın hisseleri büyük artış yaşadı (AA)

Enjo, Honda'nın kendi hisseleri için açıkladığı 1,1 trilyon Yen'lik geri alımın, geri alımı finanse etmek için kullandığı nakit veya borç miktarına bağlı olarak likiditesini veya kredi ölçümlerini aşındıracağı için otomobil üreticisi için kredi negatif olduğunu yazdı.

Honda, Moody's tarafından A3 olarak derecelendirilmiş olup, en düşük yatırım yapılabilir seviye olan Baa3'te yer alan Nissan'ın üç basamak üzerinde bulunuyor. Honda hisseleri Salı günü yüzde 17'ye varan bir artış gösterirken, Nissan'da çok az değişiklik oldu. Nissan, potansiyel entegrasyonun gün ışığına çıktığı 18 Aralık'ta yüzde 24 yükselmişti.

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