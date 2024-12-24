Honda ile Nissan’ın birleşmesi kime yarayacak? Otomotiv dünyasını sallayacak

Moody's Ratings'e göre Honda Motor ve Nissan için önerilen iş entegrasyonu iki Japon otomobil üreticisinin kredi kalitesi açısından genel olarak olumlu olmakla birlikte özellikle Honda için riskler taşıyor.

Moody's kıdemli analist yardımcısı Dean Enjo, entegrasyon yoluyla daha büyük bir ölçeğin, özellikle ikisi arasında önemli ölçüde daha zayıf borç ölçütlerine sahip olan Nissan için daha güçlü kredi kalitesiyle sonuçlanacağını yazdı. Ayrıca bir anlaşma, otomobil üreticilerinin araştırma ve geliştirme maliyetlerini paylaşmalarına olanak sağlayacağına değinen Enjo, Honda'nın motosiklet işine kıyasla otomotiv işinde daha düşük marjlara sahip olduğunu ve Nissan'ın zarar eden otomobil operasyonlarını absorbe etme konusunda daha az esneklik sağladığını yazdı.