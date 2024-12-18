Yılın son FED faiz kararı açıklanıyor (Foto: AA)

KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Kasım ayında Fed, faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düşürdü. Bu karar, ABD Başkanlık seçimlerinin hemen sonrasına denk geldi ve piyasalarda, 2024 yılı için bu indirimin yılın son faiz düşüşü olabileceği şeklinde yorumların gündeme gelmesine neden oldu.

Yılın son FED faiz kararı açıklanıyor (Foto: AA)

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılının son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve Türkiye saatiyle akşam 21.00-22.00 arasında aralık ayı faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak

ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesi tahvil piyasalarındaki alışların karşılanmasına neden olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıflamaya devam ediyor.

Buna göre, bankanın bu ay yüzde 52 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı, yüzde 48 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.

Yılın son FED faiz kararı açıklanıyor (Foto: AA)

FED FAİZ KARARI BEKLENTİ VE TAHMİNLER

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın bu ayki toplantısında faiz indirimine gidilmesini destekleme eğiliminde olduğunu ifade etti.

Waller, Amerikan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünce düzenlenen konferansta ekonomik görünüme ilişkin "İndirmek mi Atlamak mı?" başlıklı bir konuşma yaptı.

Fed'in eylül toplantısından bu yana politika faizini 75 baz puan indirmesinin ardından para politikasının hala kısıtlayıcı olduğunu ve iş gücü piyasasında istenmeyen bir zayıflık yaratmadan enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturulduğunu düşündüğünü belirten Waller, politika faizinde daha nötr bir seviyeye yaklaşana kadar faiz indirimlerinin gelecek yıl boyunca devam etmesini beklediğini aktardı.

Waller, ancak son verilerin enflasyondaki ilerlemenin yüzde 2'nin anlamlı bir şekilde üzerinde bir seviyede durma olasılığını artırdığını kaydetti.

Bu riskin Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonun ve ekonominin gelecekteki seyri hakkında daha fazla bilgi toplamak için gelecek toplantıda politika faizini sabit tutmayı düşünmesi gerektiğine dair endişeleri arttırdığına dikkati çeken Waller, şunları belirtti: "Bugün elimizde bulunan ekonomik verilere ve enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye doğru düşüşünü sürdüreceğini gösteren tahminlere dayanarak, şu anda aralık toplantımızda politika faizinde bir indirimi destekleme eğilimindeyim. Ancak bu karar, o tarihten önce alacağımız verilerin yukarı yönlü sürpriz yapıp yapmayacağına ve enflasyonun seyrine ilişkin tahminlerimi değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı olacak."

Waller, 75 baz puanlık indirimden sonra, politikanın önemli ölçüde kısıtlayıcı olmaya devam ettiğine dair kanıtların güçlü olduğuna ve tekrar indirim yapmanın sadece "fren pedalına o kadar sert basmadıkları" anlamına geleceğine inandığını ifade etti.

Faizlerin daha da düşürülmesini destekleyen bir diğer faktörün de iş gücü piyasasının nihayet dengeye kavuşmuş gibi görünmesi olduğunu belirten Waller, bu dengeyi korumanın hedeflenmesi gerektiğini kaydetti.