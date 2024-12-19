Evde Bakım Maaşı ne kadar arttı? 2025 Zamlı evde bakım aylığı kaç TL oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay düzenli olarak sağlanan evde bakım maaşına 2025 yılı itibarıyla zam yapacağını duyurdu. Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara verilen bu maaş yeni düzenlemelerle birlikte artırılacak. Çalışma hayatı ve sosyal destek ödemelerindeki artış özellikle evde bakım maaşı alan bireyler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 20:23 PAYLAŞ ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı 2025 yılıyla birlikte zamlanacak. 2024 yılında 9 bin 77 TL olarak belirlenen maaş Ocak ayında yapılacak zammın ardından daha da yükselecek. Maaş artışı özellikle engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların bakımına yardımcı olan bireyler için büyük önem taşıyor.

A Haber foto arşiv 2025 Yılında Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Olacak? 2024 yılı itibarıyla evde bakım maaşı 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükselmişti. Ancak 2025 yılı için maaşın ne kadar olacağına dair kesin rakamlar henüz açıklanmadı. Zammın detayları netleştiğinde, konuya ilişkin güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.