Evde Bakım Maaşı ne kadar arttı? 2025 Zamlı evde bakım aylığı kaç TL oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı 2025 yılıyla birlikte zamlanacak. 2024 yılında 9 bin 77 TL olarak belirlenen maaş Ocak ayında yapılacak zammın ardından daha da yükselecek. Maaş artışı özellikle engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların bakımına yardımcı olan bireyler için büyük önem taşıyor.
2025 Yılında Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Olacak?
2024 yılı itibarıyla evde bakım maaşı 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükselmişti. Ancak 2025 yılı için maaşın ne kadar olacağına dair kesin rakamlar henüz açıklanmadı. Zammın detayları netleştiğinde, konuya ilişkin güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.
Evde Bakım Maaşı Nedir?
Evde bakım maaşı, engelli bireylerin bakımını üstlenen kişilere ödenen önemli bir destek ödemesidir. Bu ödeme, bireylerin bakım süreçlerinde ihtiyaç duydukları yardımı sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılır. Maaş, e-Devlet üzerinden ya da SMS yoluyla kolayca sorgulanabilir.
Evde Bakım Maaşı Sorgulama Yöntemleri
Evde bakım maaşını sorgulamak isteyenler için birkaç farklı seçenek mevcuttur. İşte en yaygın kullanılan yöntemler:
e-Devlet Üzerinden Sorgulama
Vatandaşlar, e-Devlet portalındaki "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle maaşlarını kolayca öğrenebilirler. Bu yöntem, hem hızlı hem de güvenilir bir sorgulama seçeneğidir.