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Piyasada gözler Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 09:34
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Piyasada gözler Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarında

Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalara çevrildi. Açıklamalar öncesi piyasalar karışık seyrederken, ABD'deki büyüme verileri de yatırımcılar için önem arz ediyor.

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