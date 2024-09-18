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Fed faiz kararını açıkladı! Yeni faiz indirimi olacak mı? Powell'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 18.09.2024 10:26 Güncelleme: 18.09.2024 23:00
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Fed faiz kararını açıkladı! Yeni faiz indirimi olacak mı? Powell’dan önemli açıklamalar

ABD Merkez Bankası (Fed), Eylül Ayı Para Kurulu Toplantısı'nın ardından piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı. Buna göre Fed politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Fed kararı sonrası altın rekor rakamlar görüldü ve ons fiyatı 2.598 doları aştı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl içinde yeni faiz indirimlerinin sinyalini verdi ve "Enflasyon ısrarcı olursa faiz indirim hızını azaltabiliriz" dedi. Enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Powell, "Ekonomimizi güçlü bir hale getirmeye, enflasyonu da yüzde 2 oranında hedefimize getirmeye kararlıyız." dedi.

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