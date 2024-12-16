16 Aralık 2024, Pazartesi
Haberler Ekonomi Haberleri Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon ikinci kez masada

Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon ikinci kez masada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2024 06:19 Güncelleme: 16.12.2024 06:31
ABONE OL
Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon ikinci kez masada

2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme süreci kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapan komisyon, bugün saat 14.00'te bir araya gelecek. Görüşmelerde, pazarlık sürecine yön verecek olan temel ekonomik göstergeler ele alınacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını bugün yapacak.

İKİNCİ TOPLANTI BUGÜN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci kez bugün saat 14.00'te toplanacak.

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Asgari ücret komisyonu ilk olarak 10 Aralık'ta toplandı. (DHA)Asgari ücret komisyonu ilk olarak 10 Aralık'ta toplandı. (DHA)

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor.

Mevcut Net Asgari Ücret (TL) Tahmini Yeni Asgari Ücret (TL) Zam Oranı (%)
17.002 21.253 %25
17.002 22.102 %30
17.002 22.952 %35
17.002 23.801 %40
17.002 24.702 %45

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik ikinci toplantı bugün yapılacak (İHA)Asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik ikinci toplantı bugün yapılacak (İHA)

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

BAKAN IŞIKHAN: REFAH ARTACAK

Bakan Işıkhan, asgari ücretin sadece sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 16 Aralık'ta yapılacağını anımsatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçilerimizin gelirini artırma amacıyla başlattığımız Asgari Ücret Desteğini gerektiği noktada güçlendirdik. Yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz. Alınacak kararın ülkemize, işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, komisyon çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum."

Bakan Işıkhan asgari ücrete yönelik açıklamalarda bulundu (İHA)Bakan Işıkhan asgari ücrete yönelik açıklamalarda bulundu (İHA)

BAKAN IŞIKHAN: REFAH ARTACAK

Bakan Işıkhan, asgari ücretin sadece sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 16 Aralık'ta yapılacağını anımsatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçilerimizin gelirini artırma amacıyla başlattığımız Asgari Ücret Desteğini gerektiği noktada güçlendirdik. Yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz. Alınacak kararın ülkemize, işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, komisyon çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum."

Asgari ücret için kritik toplantı yarınAsgari ücret için kritik toplantı yarın

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör