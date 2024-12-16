Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon ikinci kez masada

Asgari ücret komisyonu ilk olarak 10 Aralık'ta toplandı. (DHA)

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak. Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafının, sunulacak ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlaması bekleniyor.

Mevcut Net Asgari Ücret (TL) Tahmini Yeni Asgari Ücret (TL) Zam Oranı (%) 17.002 21.253 %25 17.002 22.102 %30 17.002 22.952 %35 17.002 23.801 %40 17.002 24.702 %45

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.