KIDEM TAZMİNATI 2025 | Zamlı Kıdem tazminatı taban ve tavan ödeme ne kadar? 1 3 5 10 15 20 yıl hesabı...

2025 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından kıdem tazminatı ücretlerinde de değişiklik yaşandı. Milyonlarca çalışan, kıdem tazminatının yeni yıl itibarıyla ne kadar olacağını öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki 2025 yılı itibarıyla kıdem tazminatı ne kadar olacak?
2025 Kıdem Tazminatlarında Önemli Artış!
2025 yılı itibarıyla, maaşlardaki artışla birlikte kıdem tazminatlarında da önemli bir değişiklik yaşanacak. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından, kıdem tazminatında en düşük ve en yüksek tutarların arttığı gözlemleniyor. 2024 yılında kıdem tazminatının tutarı, her yıl için en az 20 bin 2 lira, en fazla ise 41 bin 828 lira olarak belirlenmişti.
Ancak 2025 yılı için henüz net bir hesaplama yapılmış değil. Detaylar netleştiğinde, ilgili bilgiler haberimizde yer alacak.
Kıdem Tazminatını Kimler Alabilir?
Kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Çalışan, kendi isteği ile işten ayrılmamış ya da vefat etmemişse, kıdem tazminatını alabilir. Ayrıca, İş Kanunu'nun 24. maddesinde belirtilen haklı nedenle işi derhal terk eden çalışanlar da kıdem tazminatına hak kazanabilir. Bunun dışında, emeklilik için gerekli şartları yerine getiren ve emeklilik başvurusunda bulunanlar ile aynı işyerinde ya da aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde en az bir yıl çalışmış olan çalışanlar da kıdem tazminatına hak kazanır.
Kıdem Tazminatı Nedir?
Kıdem tazminatı, bir çalışanın iş akdinin sona ermesi durumunda, çalıştığı süreye bağlı olarak aldığı tazminat ödemesidir. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde belirlenen kıdem tazminatı, işverenlerin çalışanlarına sağlamakla yükümlü olduğu bir haktır. Ancak, kendi isteğiyle işten ayrılanlar, kıdem tazminatını talep edemez. Kıdem tazminatı, çalışanların uzun vadeli güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynar ve iş güvencesi sağlar.