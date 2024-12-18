KIDEM TAZMİNATI 2025 | Zamlı Kıdem tazminatı taban ve tavan ödeme ne kadar? 1 3 5 10 15 20 yıl hesabı...

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Kıdem Tazminatını Kimler Alabilir?

Kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Çalışan, kendi isteği ile işten ayrılmamış ya da vefat etmemişse, kıdem tazminatını alabilir. Ayrıca, İş Kanunu'nun 24. maddesinde belirtilen haklı nedenle işi derhal terk eden çalışanlar da kıdem tazminatına hak kazanabilir. Bunun dışında, emeklilik için gerekli şartları yerine getiren ve emeklilik başvurusunda bulunanlar ile aynı işyerinde ya da aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde en az bir yıl çalışmış olan çalışanlar da kıdem tazminatına hak kazanır.