Asgari ücret için kritik toplantı yarın! Tüm gözler yapılacak zam oranında
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yarın saat 14.00’te ikinci kez bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıda, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri yeni asgari ücretin belirlenmesine ilişkin görüşlerini sunacak. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni ücretin, aralık ayı sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Komisyon, işçi ve işveren temsilcilerinin uzlaşısına dayalı olarak son kararını kamuoyuyla paylaşacak.
Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun geneline ise dolaylı olarak etki eden yeni asgari ücretin belirlenmesi süreci Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta gerçekleştirdiği ilk toplantıyla başladı.
İKİNCİ TOPLANTI YARIN 14.00'TE
Komisyonun ikinci toplantısı, yarın saat 14.00'te yapılacak.
BAKAN IŞIKHAN'DAN DENGE VURGUSU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ilk toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ temsil etti.
İşveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık ederken, işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar üstlendi. Bu yıl işçi heyetinde, aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron olarak çalışan Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme sürecine ilişkin ilk toplantısında yaptığı açıklamada, asgari ücretin çalışanlara ödenebilecek en düşük miktarı ifade ettiğini vurguladı. İşçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelinen toplantıda Bakan Işıkhan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde özellikle üç taraflı sosyal diyalog mekanizmasıyla hareket ediyoruz. İşçi temsilcilerinin görüşlerini değerlendiriyoruz. İşveren temsilcilerinin görüşlerini dinliyoruz. Hükümet temsilcileri olarak, adalet terazisini dengede tutuyoruz. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, enflasyon oranı, vatandaşın satın alma gücü, iş gücü piyasalarının ihtiyaçları, ekonomik büyüme, istihdamın korunması ve artırılması gibi ekonomik ve sosyal koşulları detaylı şekilde analiz ederek hem işçi hem de işveren taraflarının memnuniyetini gözeten, adil bir asgari ücret belirlenmesini ümit ediyoruz.
ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA
Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
İŞTE MASADAKİ RAKAMLAR
|Artış Oranı (%)
|Net Asgari Ücret (TL)
|20
|20.402
|25
|21.252
|30
|22.102
|35
|22.952
|40
|23.802
|45
|24.653
|50
|25.503
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.
BAKAN IŞIKHAN: REFAH ARTACAK
Bakan Işıkhan, asgari ücretin sadece sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösterdiklerini vurguladı.
Gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 16 Aralık'ta yapılacağını anımsatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşçilerimizin gelirini artırma amacıyla başlattığımız Asgari Ücret Desteğini gerektiği noktada güçlendirdik. Yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplamda 38 milyar lira asgari ücret desteği sağladık. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde de çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz. Alınacak kararın ülkemize, işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, komisyon çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum."