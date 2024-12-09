Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! "Çalışan beklentilerini gözeteceğiz"

Milyonlarca çalışanın yakından ilgilendiği asgari ücret için ilk toplantı yarın. Yeni yıl asgari ücretine ilişkin Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

GÖZLER YARINKİ TOPLANTIDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bir araya getirecek kritik toplantı yoğun bir gündeme sahip olacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamasında "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin; işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kar hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir. Sizleri de bu konuda işbirliği yapmaya davet ediyoruz." demişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET MESAJ: BEKLENTİLERİ GÖZETECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün Kabine toplantıs sonrası asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başkan Erdoğan yarından itibaren Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin başlayacağını vurgulayarak "Hem çalışanlarımızın beklentilerini gözetecek hem de ülkemiz ekonomisine taşınması ağır bir yük getirmeyecek bir anlayışla sürecin yürütüleceğine inanıyorum." dedi.

BAKAN IŞIKHAN'A TALİMAT

Öte yandan CHP'li belediyelere seslenen Başkan Erdoğan, SGK borçlarını ödemeleri için çağrı yaptı. Erdoğan, belediyelerin SGK borçları ile ilgili toplantıda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Sayın Bakan kendilerini bu konuda çok daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" diyerek talimat verdi.