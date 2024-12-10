Asgari ücret maratonu başlıyor! İşte masadaki senaryolar

Çalışma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ilk toplantıda rakamsal bir sonuç beklenmezken, taraflar asgari ücretin geçim endekslerini ele alacaklar. Sendikalar, meslek örgütleri toplantıda görüşlerini dile getirecekler. Komisyon aralık ayı boyunca dört toplantı gerçekleştirecek. 31 Aralık'a kadar belirlenen rakam Resmi Gazete'de yayınlanacak.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden yer aldığı 15 kişiden oluşuyor. İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. Asgari ücret pazarlığında masada 4 işçi de olacak.

Asgari ücrette ilk zam toplantısı bugün



ALTI BAŞLIKTA MÜZAKERE

Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Komisyondaki müzakerelerde "Çalışanların satın alma gücünün korunması ve geliştirilmesi, enflasyon oranları, ekonomik büyüme, işgücü piyasasının ihtiyaçları, vatandaşın yaşam standardı ve ekonominin genel istikrarı" başlıkları dikkate alınacak.

Hükümet kanadı masadan uzlaşma ile kalkmayı hedeflerken, son 20 asgari ücret müzakerelerinin ancak 8'inde uzlaşma sağlandı.

Asgari ücrette ilk zam toplantısı bugün



YENİ ASGARİ ÜCRETE NASIL KARAR VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?

Asgari ücrete yapılacak zam konusunda kulislerde 22 bin TL ile 24 bin TL arasında rakamlar konuşulurken, yüzde 35 (22 bin 952) senaryosu ağır basıyor. Konuşulan diğer zam oranı ve maaşlar ise "Yüzde 25 zam ile 21.252 TL, yüzde 30 zam ile 22.102 TL, yüzde 35 zam ile 22.952 TL, yüzde 40 zam ile 23.802 TL, yüzde 41.5 zam ile 24.000 TL ve yüzde 45 zam ile 24.650 TL" şeklinde.

2024 yılında uygulanan mevcut asgari ücret, net olarak 17 bin 2 lira seviyesinde. Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 23 bin 502 TL.

Asgari ücrette ilk zam toplantısı bugün



MAAŞLAR HANGİ SEVİYEDE?

Türkiye'de çalışanlardan kaç kişinin hangi seviyede maaş aldığı da SGK'ya bildirilen kayıtlar doğrultusunda netleşti. Buna göre; Çalışanların yüzde 40'ı yani 6.6 milyon kişi asgari ücret üzerinden maaş alıyor. 5.8 milyon kişi ise asgari ücretin 1 ila 2 katı, 2.1 milyon kişi de 2 ila 3 katı üzerinden ücret alıyor.

Ayrıca gelir ve damga vergisi istisnası nedeniyle 4 milyon memur da asgari ücret artışını heyecanla bekleyen milyonların içinde yer alıyor.

Asgari ücrette ilk zam toplantısı bugün

Olası zam senaryolarına göre 2025 yılı asgari ücret rakamları özetle şöyle:



Yüzde 21 zam; 20.570 TL

Yüzde 25 zam; 21.252 TL

Yüzde 30 zam; 22.102 TL

Yüzde 33.3 zam; 22.672 TL

Yüzde 33.7 zam; 22.731 TL

Yüzde 34.1 zam; 22.799 TL

Yüzde 35 zam; 22 bin 502 TL

Yüzde 40 zam; 23.802 TL

Yüzde; 41.5 zam; 24.000 TL

Yüzde 45 zam; 24.652 TL

Yüzde 50 zam; 25.503 TL

Asgari ücrette ilk zam toplantısı bugün



5 YILDA YÜZDE 741 ARTTI

Geçmiş yıllarda yüksek zam oranlarıyla dikkat çekici seviyelere ulaşan asgari ücret özetle şöyle:



2022 Ocak; yüzde 50,5 zam, 4.235 TL maaş

2022 Temmuz yüzde 29 zam, 5.500 TL maaş

2023 Ocak yüzde 54,6 zam; 8.506 TL maaş

2023 Temmuz yüzde 34 zam; 11.402 TL maaş

2024 Ocak yüzde 49 zam; 17.002 TL maaş