Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Şam asıl sahiplerinin elinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında başta Suriye'de yaşanan son gelişmeler olmak üzere birçok konuda önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Baas diktatörlüğü tamamen çöktü, Şam asıl sahiplerinin elinde " diyerek Suriye'de aydınlık dönemin başladığını vurguladı.

TERÖRE NET MESAJ: GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Başkan Erdoğan, Suriye'de karanlık dönemin kapandığını belirterek terör örgütlerine net mesaj verdi. "Ne PKK ne de DEAŞ muhatabımız" değil diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye sınırlarının ötesinde yeni çıban başlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Isparta'da helikopter kazasında şehit olan 6 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Türkiye'yi her alanda yücelteceğiz. Türkiye insanlık tarihini yeniden yazmaktadır.

Bugün dünden daha güçlü, daha özgür, daha itibarlı, daha öz güvenliyiz. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat umuda tutunmaya devam edeceğiz.

İç cephemizi sağlam tutmalıyız. Bu millet her engeli aşacak güce ziyadesiyle sahip.

Kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyoruz. 24 bin 559 deprem konutu teslim edildi. Yıl sonuna kadar 201. 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını savunduk Haksızlığa karşı sesimizi yükseltmekten çekinmedik. Şam asıl sahiplerinin eline geçti. Suriye ile ilgili hassasiyetimizi hiçbir zaman menfaat eksenli olmamıştır. biz bu meseleye hep vicdani ve insani yanımızla baktık. Suiye halkı bizim kardeşimizdir.

"KALBİMİZİN YARISI HATAY İSE YARISI ŞAM'DIR

910 kilometrelik sınırı paylaştığımız komşumuza sırtımızı dönmemizi bizden kim isteyebilir? Kalbimizin bir yarısı Gaziantep, Hatay ise diğer yarısı Hama'dır Humus'tur Şam'dır.

Oy hesabı ile nefret söylemlerine başvuran ırkçı lümpenleri vatanını milletini kaybetmişlere kin kusan vicdan fukaralarını önce Allah'a sonra da haklarına girdikleri Suriyeli mazlumlara havale ediyorum.

Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısını da bugün itibarıyla geçişlere açıyoruz. Suriye'de aydınlık dönem başladı. Ne PKK ve Suriye'deki uzantıları ne DEAŞ ülkemizin muhatabı değildir.