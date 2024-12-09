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Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların zirvesinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 16:55 Güncelleme: 09.12.2024 17:02
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Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların zirvesinde

TCMB toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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