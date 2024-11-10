Enerji Bakanı Bayraktar: Avrupa’da en ucuz elektrik Türkiye’de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada "Avrupa'nın en ucuz elektriği Türkiye'de. Doğalgaz fiyatlarında da ikinci sıradayız. Son 22 yılda vatandaşın ödediği fatura düşüyor" dedi.



ALMANYA'DA 7 KAT FAZLA

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son verilerine göre, Türkiye'de 100 kilovaatsaat elektriğe yaklaşık 5.5 euro (200 lira civarı) para ödeniyor. Avrupa'da ise fiyatlar çok daha yüksek. Almanya'da bu rakam 39.5 euro (1.439 lira civarı) ödüyor.

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DOĞAL GAZDA EN UCUZ ÜLKELERDEN 2.SIRADAYIZ

Doğal gazda ise Türkiye 28 Avrupa ülkesi arasında en ucuz gaz kullanan ülkeler arasında ikinci sırada. Türkiye'de konutlarda metreküp başına ödenen rakam 2.72 euro. Bu da yaklaşık 100 TL'ye geliyor. İsveç'te bu rakam 32.56 euroyu buluyor. Yaklaşık 1.200 TL'yi geçiyor. En ucuz doğalgaz kullanan ülke ise 1.80 euroyla Ukrayna.

FATURALARIN YÜZDE 60'I DEVLETTEN

Hükümet, sosyal devlet anlayışı içinde, elektrik ve doğalgazı vatandaşın evine daha ucuz ulaştırabilmek için bir süredir kamu bütçesinden kaynak ayırıyor. 1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor. 2025 yılı bütçesinin yüzde 3.1'i de vatandaşa ucuz enerji ulaştırmak için kullanılacak. Türkiye'de 40 milyon elektrik abonesi bulunuyor. Bunun 10 milyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden Enerji Bakanlığı'nın belirlediği oranda destekleniyor.

Arşiv (AA)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni yılda destek mekanizmasında bazı değişiklikler yapacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun aldığı kararla ayda 417, yılda 5 bin kilovatsaati bulan tüketimi olan tüketici grupları desteklenmeyecek. Yani elektriği çok tüketenler elektriği gerçek maliyetinden kullanmaya başlayacak. Doğalgazda da benzer bir düzenleme öngörülüyor. Desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek abone sayısının 1.2 milyon olduğu belirtiliyor.



TÜRKİYE'DE 5.5 EURO ALMANYA'DA 39.5

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) son verilerine göre, Avrupa'da elektriği en ucuz kullanan ülke açık ara Türkiye. Türkiye, 100 kilovaatsaate yaklaşık 5.5 euro (200 lira civarı) para ödüyor. AB üyesi ülkelerde durum şöyle:

ELEKTRİK FİYATLARI

En Yüksekler Fiyat (Euro) En Düşükler Fiyat (Euro) Almanya 39.5 Macaristan 10.9 İrlanda 37.4 Bulgaristan 11.9 Danimarka 37.1 Malta 12.6 Çekya 33.8 Belçika 33.5 İtalya 32.7

DOĞAL GAZ FİYATLARI

En Yüksekler Fiyat (Euro/m²) En Düşükler Fiyat (Euro/m²) İsveç 32.56 Ukrayna 1.80 İsviçre 32.50 Türkiye 2.72 Hollanda 16.94 Macaristan 3.70 İtalya 14.75 Hırvatistan 4.50 Fransa 14.39 Sırbistan 5.10 Almanya 13.23 Romanya 5.80 İngiltere 8.73

ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR

Bayraktar, Karadeniz keşfinin dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın yaptığı pradigma değişimi ile mümkün olduğunu belirterek, "Berat Albayrak'ın temellerini oluşturduğu, 2016 stratejik dokümanındaki hedef, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve bütüncül stratejik dokümanıdır" dedi.