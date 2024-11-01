Elektrikte yeni dönem! Kimlere fatura desteği olmayacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de doğal gaz ve elektrik faturalarında devletin çok ciddi bir oranda destek vererek faturaları sübvanse ettiğini söyleyerek; önümüzdeki aylarda yüksek tüketim yapanlarla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağını belirtti.

Bakan Bayraktar konuşmasında, aylık tüketimi 417 kilowatt saati geçen tüketicilere, elektriğin gerçek maliyeti neyse şubat ayı itibarıyla o tutardan fatura kesileceğini söyledi.

YENİ SİSTEM NASIL OLACAK?

Konuyla ilgili vatandaşlar "Elektrik faturalarında yeni sistem nasıl olacak? Kaç lira faturanın üzerinde tüketenler için destek verilmeyecek?" gibi detayları merak etmeye başladı. Yetkililer, yeni dönemde uygulanacak sistemle ilgili detayları aktarırken; yıllık tüketim miktarı 5 bin kilowatt üzerinde olanlara uyarı yaptı.

Yeni sistemde 12 ayda 5 bin kilowattın üzerinde tüketim yapanların serbest tüketime geçeceği bildirilirken, bu oranın altında kalanlara ise desteğin süreceği aktarıldı.

SADECE YÜZDE 3'Ü AŞIYOR

Uzmanlar, Türkiye'de elektrik kullanan hanelerin sadece yüzde 3'ünün aylık ortalama 417 kilowatt kullanımı aştığını belirtti. İstatistiklere bakıldığında Türkiye'de hanelerin ortalama 200-230 kilowatt arası aylık tüketimi olduğu aktarıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Son dönemde elektrikli araç sayısının giderek artmasıyla beraber bazı vatandaşların araçlarını evde şarj etmesi tüketimi artırıyor. Evinde elektrikli aracını şarj edenlerin tüketiminin 417 kilowattı aşabileceğini vurgulayan uzmanlar bu konuda uyarıda bulundu.