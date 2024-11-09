1 milyon TL konut kredisi faiz oranları ne kadar? Bankaların 120 ay vadeli ödeme planları: Yüzde 2.84 faiz oranı

Yüksek faiz oranları nedeniyle son yıllarda konut fiyatları dip seviyesine çekildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığının kaldırılmasıyla faiz oranlarında düşüşe geçti. Konut kredisinde yüzde 2.84'a kadar düşen faiz oranları ile 1 milyon TL'lik bir kredi için 120 ay vadede aylık ödeme yaklaşık 29 bin 421 TL'ye denk geliyor. Toplam geri ödeme ise 3 milyon 547 bin TL seviyesinde olacak.

Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

Faizlerin yüzde 5 düzeyinde kaldığı önceki dönemlere kıyasla, aylık ödeme tutarı 52 bin TL'ye kadar çıkıyordu. Dolayısıyla bu yeni oran, konut almak isteyenler için oldukça önemli bir maliyet avantajı sunuyor.

Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

Konut Kredilerinde Bankalardan Faiz İndirimleri

Piyasa koşullarına göre rekabet eden bankalar, müşterilerine cazip fırsatlar sunmak için konut kredisi kampanyalarını genişletiyor. Özel bankalar da faiz oranlarını gözden geçirerek konut kredisinde önemli indirimlere gitmeye başladı. Bankalar arası faiz oranları yüzde 2.84'den başlayıp yüzde %6,99 seviyelerine kadar çıkabiliyor, bu da kredi almak isteyenlerin bütçelerine göre farklı seçenekler sunulmasını sağlıyor.

Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

İkinci Konuta Kredi Kullanım Oranı Sınırlı

BDDK'nın konut kredisi düzenlemeleri yalnızca birinci konutu değil, aynı zamanda ikinci konut alımlarını da etkiliyor. İkinci konut için kredi kullanmak isteyen bireyler, alacakları konutun değerinin yalnızca yüzde 22.5'i kadar krediye başvurabiliyor. Bu düzenlemeyle, 5 milyon TL değerinde bir konut için maksimum kredi miktarı 1 milyon 125 bin TL olurken, geri kalan bedel nakit olarak ödenmek zorunda.

Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

1 milyon TL 120 Ay Vadeli Ödeme Planları

Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

QNB



Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL

Akbank

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54 TL

Toplam Ödeme: 3.605.044 TL

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.710.619 TL

Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

Albaraka Türk

Kâr Payı Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.724.550 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 32.280,98 TL

Toplam Ödeme: 3.894.277 TL

ING

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 32.654,09 TL

Toplam Ödeme: 3.934.750 TL

Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,03

Aylık Taksit: 31.167,07 TL

Toplam Ödeme: 3.760.748 TL

Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.822.348 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.819.131 TL

Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 32.654,09 TL

Toplam Ödeme: 3.931.790 TL

VakıfBank

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.058.143 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.173.883 TL

Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: %3,94

Aylık Taksit: 39.785,30 TL

Toplam Ödeme: 4.784.801 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.100.052 TL

ICBC Bank Turkey

Faiz Oranı: %4,59

Aylık Taksit: 46.111,34 TL

Toplam Ödeme: 5.546.620 TL

Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)

Anadolubank

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Taksit: 52.613,36 TL

Toplam Ödeme: 6.326.803 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 58.961,37 TL

Toplam Ödeme: 7.089.924 TL

Odea

Faiz Oranı: %6,99

Aylık Taksit: 69.921,06 TL

Toplam Ödeme: 8.401.103 TL

Konut Kredisi Faiz Oranları (A Haber Foto Arşiv)