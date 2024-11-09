1 milyon TL konut kredisi faiz oranları ne kadar? Bankaların 120 ay vadeli ödeme planları: Yüzde 2.84 faiz oranı
Türkiye’de konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir döneme girildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yakın zamanda yaptığı düzenlemeler ile konut kredisi faiz oranlarında düşüşe geçildi. Bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ek risk ağırlığının kaldırılmasıyla, özellikle kamu bankaları başta olmak üzere birçok bankanın kredi oranlarını düşürmesi ev alacakları sevindirdi. Peki hangi banka hangi faiz oranı ile kredi veriyor? İşte 1 milyon TL konut kredisi için 120 ay vadeli ödeme planları…
Yüksek faiz oranları nedeniyle son yıllarda konut fiyatları dip seviyesine çekildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığının kaldırılmasıyla faiz oranlarında düşüşe geçti. Konut kredisinde yüzde 2.84'a kadar düşen faiz oranları ile 1 milyon TL'lik bir kredi için 120 ay vadede aylık ödeme yaklaşık 29 bin 421 TL'ye denk geliyor. Toplam geri ödeme ise 3 milyon 547 bin TL seviyesinde olacak.
Faizlerin yüzde 5 düzeyinde kaldığı önceki dönemlere kıyasla, aylık ödeme tutarı 52 bin TL'ye kadar çıkıyordu. Dolayısıyla bu yeni oran, konut almak isteyenler için oldukça önemli bir maliyet avantajı sunuyor.
Konut Kredilerinde Bankalardan Faiz İndirimleri
Piyasa koşullarına göre rekabet eden bankalar, müşterilerine cazip fırsatlar sunmak için konut kredisi kampanyalarını genişletiyor. Özel bankalar da faiz oranlarını gözden geçirerek konut kredisinde önemli indirimlere gitmeye başladı. Bankalar arası faiz oranları yüzde 2.84'den başlayıp yüzde %6,99 seviyelerine kadar çıkabiliyor, bu da kredi almak isteyenlerin bütçelerine göre farklı seçenekler sunulmasını sağlıyor.
İkinci Konuta Kredi Kullanım Oranı Sınırlı
BDDK'nın konut kredisi düzenlemeleri yalnızca birinci konutu değil, aynı zamanda ikinci konut alımlarını da etkiliyor. İkinci konut için kredi kullanmak isteyen bireyler, alacakları konutun değerinin yalnızca yüzde 22.5'i kadar krediye başvurabiliyor. Bu düzenlemeyle, 5 milyon TL değerinde bir konut için maksimum kredi miktarı 1 milyon 125 bin TL olurken, geri kalan bedel nakit olarak ödenmek zorunda.
1 milyon TL 120 Ay Vadeli Ödeme Planları
QNB
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.547.701 TL
Akbank
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54 TL
Toplam Ödeme: 3.605.044 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.710.619 TL
Albaraka Türk
Kâr Payı Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.724.550 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 32.280,98 TL
Toplam Ödeme: 3.894.277 TL
ING
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 32.654,09 TL
Toplam Ödeme: 3.934.750 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,03
Aylık Taksit: 31.167,07 TL
Toplam Ödeme: 3.760.748 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.822.348 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.819.131 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 32.654,09 TL
Toplam Ödeme: 3.931.790 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.058.143 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 34.626,53 TL
Toplam Ödeme: 4.173.883 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 39.785,30 TL
Toplam Ödeme: 4.784.801 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 42.400,78 TL
Toplam Ödeme: 5.100.052 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %4,59
Aylık Taksit: 46.111,34 TL
Toplam Ödeme: 5.546.620 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %5,25
Aylık Taksit: 52.613,36 TL
Toplam Ödeme: 6.326.803 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %5,89
Aylık Taksit: 58.961,37 TL
Toplam Ödeme: 7.089.924 TL
Odea
Faiz Oranı: %6,99
Aylık Taksit: 69.921,06 TL
Toplam Ödeme: 8.401.103 TL