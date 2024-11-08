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Çiftçiler dikkat! 213 milyon 477 bin TL destek ödemleri hesaplara yatıyor

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.11.2024 21:30
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Çiftçiler dikkat! 213 milyon 477 bin TL destek ödemleri hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 213 milyon 477 bin 147 TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 213 milyon 477 bin 147 TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bireysel sulama sistemleri desteği için 119 milyon 387 bin 782 TL, kırsal kalkınma yatırımları desteği kapsamında ise 94 milyon 89 bin 365 TL olmak üzere, toplamda 213 milyon 477 bin 147 TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirdi.

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