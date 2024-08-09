Hesaplarınızı mutlaka kontrol edin! 1.1 milyar TL’lik ödemeler yatırılıyor

1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesi başlıyor.

ÇİFTÇİLERİN BEKLEDİĞİ ÖDEME HESAPLARDA!

Her ay yapılan ödemelerin yanı sıra bu ay için de ödeme günü üreticiler tarafından dört gözle bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı beklenen müjdeyi verdi.

1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. 🌱 pic.twitter.com/WXIBdwTIzI — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 9, 2024

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin yatırılacağını açıkladı. Bakan Yumaklı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."