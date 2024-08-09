Hesaplarınızı mutlaka kontrol edin! 1.1 milyar TL'lik ödemeler yatırılıyor
Çiftçilere yapılan destek ödemeleri ile hem üretim hem de üreticiler destekleniyor. Her ay yapılan ödemeler ile çiftçilere maddi destek sağlanırken bu ay ki ödemeler için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı beklenen haberi verdi. Bakan Yumaklı, destek ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada "1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.
Üretime ve çiftçiye can suyu olan tarımsal destek ödemeleri her ay olduğu gibi bu ay da yapılıyor. Milyarlarca TL'lik destek ödemesi ile çiftçi destekleniyor ve üretime katkı sağlanıyor.
ÇİFTÇİLERİN BEKLEDİĞİ ÖDEME HESAPLARDA!
Her ay yapılan ödemelerin yanı sıra bu ay için de ödeme günü üreticiler tarafından dört gözle bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı beklenen müjdeyi verdi.
1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 9, 2024
Hayırlı ve bereketli olsun. 🌱 pic.twitter.com/WXIBdwTIzI
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin yatırılacağını açıkladı. Bakan Yumaklı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
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