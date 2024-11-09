Emekliye zam hesabı yükseldi! İşte yeni tahmine göre zamlı maaşlar

Milyonlarca emekli ocak zammına 2 aydan az bir süre kala gözünü enflasyon verilerine çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz-Ekim arası 4 aylık enflasyon yüzde 12,06 olurken; bu veriye göre şu ana kadar SSK ve Bağ-Kur emeklisine bu oranda zam kesinleşti.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ DEĞİŞTİRDİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından dün yapılan yılın 4. Enflasyon Raporu sunumunda enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü olarak revize edildiği duyuruldu. Karahan, tahmin aralıklarının alt sınırının yüzde 42, üst sınırının yüzde 46 olduğunu da ifade etti.

MB Başkanı Fatih Karahan, 2024'ün 4. Enflasyon Raporu'nu paylaştı (AA)

EMEKLİYE ZAM TAHMİNİ YÜKSELDİ

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Yüzde 44 olan yeni tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 15.45 olarak çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammı da buna göre yüzde 15.45 olacak. Alt sınır olan yüzde 42'lik oranın gerçekleşmesi halinde ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.84 çıkacak. Yüzde 46 olan üst sınırın gerçekleşmesi halinde ise emeklilerin zam oranı yüzde 17.05'e ulaşacak.

ANKETLER NE SÖYLÜYOR?

Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de Ocak zamlarına ilişkin ipuçları veriyor. Anketlerde 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 43.5 ile yüzde 45.21 aralığında yer alıyor. Buna göre 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.04-yüzde 16.42 aralığında bekleniyor.

Merkez Bankası tahminine göre emekliye ocakta yüzde 15,45 zam yapılacak (A HABER ARŞİV)

İŞTE YÜZDE 15,45 ZAMMA GÖRE MAAŞ TABLOSU

Mevcut Tutar (TL) %15,45 Zamlı Tutar (TL) 12.500 14.431,25 13.000 14.989,85 13.500 15.548,45 14.000 16.107,05 14.500 16.665,65 15.000 17.224,25 15.500 17.782,85 16.000 18.341,45 16.500 18.900,05 17.000 19.458,65 17.500 20.017,25 18.000 20.575,85 18.500 21.134,45 19.000 21.693,05 19.500 22.251,65 20.000 22.810,25