Emekliye zam hesabı yükseldi! İşte yeni tahmine göre zamlı maaşlar
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini değiştirmesiyle beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam hesabı da değişti. Buna göre Merkez Bankası'nın 2024 sonu enflasyonu için yüzde 44 tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocakta yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.
Milyonlarca emekli ocak zammına 2 aydan az bir süre kala gözünü enflasyon verilerine çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz-Ekim arası 4 aylık enflasyon yüzde 12,06 olurken; bu veriye göre şu ana kadar SSK ve Bağ-Kur emeklisine bu oranda zam kesinleşti.
MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ DEĞİŞTİRDİ
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından dün yapılan yılın 4. Enflasyon Raporu sunumunda enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü olarak revize edildiği duyuruldu. Karahan, tahmin aralıklarının alt sınırının yüzde 42, üst sınırının yüzde 46 olduğunu da ifade etti.
EMEKLİYE ZAM TAHMİNİ YÜKSELDİ
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Yüzde 44 olan yeni tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 15.45 olarak çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon zammı da buna göre yüzde 15.45 olacak. Alt sınır olan yüzde 42'lik oranın gerçekleşmesi halinde ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.84 çıkacak. Yüzde 46 olan üst sınırın gerçekleşmesi halinde ise emeklilerin zam oranı yüzde 17.05'e ulaşacak.
ANKETLER NE SÖYLÜYOR?
Ekonomistlerle yapılan beklenti anketleri de Ocak zamlarına ilişkin ipuçları veriyor. Anketlerde 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 43.5 ile yüzde 45.21 aralığında yer alıyor. Buna göre 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.04-yüzde 16.42 aralığında bekleniyor.
İŞTE YÜZDE 15,45 ZAMMA GÖRE MAAŞ TABLOSU
|Mevcut Tutar (TL)
|%15,45 Zamlı Tutar (TL)
|12.500
|14.431,25
|13.000
|14.989,85
|13.500
|15.548,45
|14.000
|16.107,05
|14.500
|16.665,65
|15.000
|17.224,25
|15.500
|17.782,85
|16.000
|18.341,45
|16.500
|18.900,05
|17.000
|19.458,65
|17.500
|20.017,25
|18.000
|20.575,85
|18.500
|21.134,45
|19.000
|21.693,05
|19.500
|22.251,65
|20.000
|22.810,25