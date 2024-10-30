Toplu taşımada tek kart dönemi! Türkiye Kart nereden alınır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamada bulundu.

Türkiye Kart sistemini bu yıl sonuna kadar 18 ilde hizmete almayı hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, "PTT'nin bir uygulaması var. Bunu yaygınlaştırmaya başladık. Şu an birçok ilimizde kullanılıyor. Bazı otoparklarda ve milli parklarda geçerli. Hedefimiz, Türkiye'de tek bir kartın kullanılması. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde de Türkiye Kart ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Uraloğlu, pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul Gayrettepe-Yeni Havalimanı Metro hattında uygulanmaya alınmasından itibaren 47 bin 265 kullanıcı tarafından 118 bin 273 kez kullanıldığını açıklamıştı.

5 PİLOT İLDE 47 BİN 265 TÜRKİYE KART SATILDI

Türkiye Kart uygulamasının hizmete alındığı 5 pilot ilde kısa sürede 47 bin 265 kart satışı gerçekleşti. Türkiye Kart ile toplamda 118 bin 273 seyahat gerçekleştirildi.

Ulaşımda yeni dönem! Türkiye Kart

TÜRKİYE KART NEREDEN ALINIR?

Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar PTT iş yerlerinden satın alabiliyor.

TÜRKİYE KART NE KADAR?

PTT işyerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar Şemasız Türkiye Kart için 40 TL, Debit ve Prepaid Türkiye Kartlar için ise 60 TL ödeyecek.

Engelli, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara verilecek imtiyazlı kartlara ilişkin de çalışmalar devam ediyor.