Elektrik ve doğal gaza ocakta zam olacak mı? Bakan duyurdu

Elektrik ve doğal gaza ocak ayında zam geleceğine dair iddialar bir süredir konuşuluyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zamla ilgili bir gündemin olmadığını açıkladı.



OCAKTA ZAM YOK

Bakan Bayraktar, ocak ayında tüketimi aynı olana aynı faturanın geleceğini söyledi. EPDK düzenlemesinin yüksek tüketim grubuna ilişkin olduğunu söyleyen Bayraktar, "Onlara maliyeti yansıtılacak." dedi. Bayraktar, ekim ayının ilk haftasında yaptığı açıklamasında, "Elektrik ve doğalgaza üç ay zam yapılmayacak." demişti.

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