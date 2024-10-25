Oruç Reis Somali’de! 7 ay görev yapacak! Türkiye petrol ve doğal gaz sahasını sınırlarının ötesine taşıdı

Türkiye enerjide kendi milli kaynaklarına kendi araçları ile yönelmişken, elde ettiği deneyimle uluslararası sahalarda da sismik araştırma ve sondaj girişimlerini başlattı.

Bu kapsamda Somali'yle mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alan Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkmıştı.

ORUÇ REİS SOMALİ'YE ULAŞTI! PETROL VE DOĞAL GAZ ARAYACAK

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis; Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'te, 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan Somali'deki yeni görev yerine uğurlanan Oruç Reis'e ilişkin, "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali'de karşılıyoruz." paylaşımında bulundu.

GÖREV SÜRESİ 7 AY

Öte yandan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis, hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak. Toplanan veriler, Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.

SOMALİ'DE BULUNAN ZENGİN PETROL YATAKLARI

Öte yandan ise Somali'de önemli petrol yataklarının olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin petrol arama geçmişine bakıldığında açıklarda petrol arama çalışmaları 1945'te başladı ise de sömürge olmasından dolayı ilerlenemedi. 1990'lara kadar sadece 6 kuyuda çalışma yürütülen ülkede, 2010'ların başında güneyindeki Mozambik ve Tanzanya'nın açıklarında yer altı kaynakları tespit edildi. Bu aşamada Somali açıklarının, Yemen açıklarına benzeyen bir jeolojiye sahip olduğunu belirlendi. Suların altında en az 2,7 milyar varillik bir petrol yatağı olabileceği değerlendirildi.

30 MİLYAR VARİLLİK POTANSİYEL

Somali şirketi de o güne kadar fark edilmemiş olan üç alanda daha petrol olabileceğini duyurdu. İngiliz Spectrum Geo şirketiyle anlaşarak petrol arama faaliyetlerine hız kazandırdı. 2015'te çalışmalarına başlandı, Şubat 2019'da inceleme yapılan 122 bin kilometre karelik bir alanda, risk içermeyen 30 milyar varillik petrol potansiyeli bulunduğu belirlendi.