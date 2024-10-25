Tüketici Yasası tamam! Yatırımlara enflasyon düzenlemesi teşviki

TBMM Genel Kurulu, yatırımların teşviki amacıyla hazırlanan enflasyon düzeltmesine ilişkin yasayı kabul etti. Yasa, aldatıcı reklamlar, piramit satışlar, dijital kredi kullanımı ile ilgili de önemli düzenlemeler içeriyor. Düzenlemeye, AK Parti'nin önergeleriyle enflasyon düzeltmesine ilişkin iki önemli madde eklendi.

Yasada öne çıkan düzenlemeler şöyle:

16 MİLYAR LİRA VERGİ ERTELEMESİ

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Enflasyon düzeltmesinin yatırımlar üzerinde oluşturduğu vergisel etkinin yatırım dönemi süresince ertelenmesi sağlanacak. Etki analizine göre, 2024/2 geçici vergi döneminde 20 bin 6 mükellef yapılmakta olan yatırımlar hesabını düzeltme işlemine tabi tuttu ve yaklaşık 200 milyar lira enflasyon düzeltmesi kârı ortaya çıktı. Bu kapsamda yıllık yaklaşık 16 milyar lira vergi ertelemesi söz konusu olacak.

TASFİYE VE İFLAS HALİ

Tasfiye ve iflas halindeki şirketler ile KİT'ler, geçici vergi dönemleri de dâhil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr-zarar farkının vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacağı mükellef grubuna dahil edildi. Etki analizine göre 2024/2 geçici vergi döneminde iflas halinde olan 5 bin 253 mükellef enflasyon düzeltmesi yaparak beyannamelerini vermiş ve 500 milyon lira enflasyon düzeltmesi zararı ortaya çıkmış durumda. Tasfiye ve iflas halinde olan toplam mükellef sayısı ise yaklaşık 20 bin. Bunlara vergisiz enflasyon düzeltmesi yaptırılmasının yaklaşık 2 milyar lira zarar azaltıcı etkisi bulunuyor.

DİJİTAL ORTAMDA KREDİ BAŞVURUSU

Banka şubesine gitmeden dijital ortamda kredi başvurusu yapılıp alınabilecek. Uygulama konut finansmanı kuruluşları ile yapılan sözleşmeler için de geçerli olacak.

HAKSIZ TİCARETE İDARİ PARA CEZASI

Haksız ticari uygulamalarda cezalar katlanacak. 3 aya kadar tedbiren durdurma ya da 60 bin ila 600 bin lira arasında idari para cezası verilebilecek. İdari para cezası, aykırılık ülke genelinde gerçekleşmiş ise 600 binden 6 milyon liraya kadar uygulanacak.

PİRAMİT SATIŞA YARGILAMA

Yasaya aykırı piramit satış sistemine başlayanlar Türk Ceza Kanunu kapsamında yargılanacak.

Türk Lirası (AHABER ARŞİV)



YENİLEME ÜCRETİ YOK

Doğrudan satış kapsamında mal veya hizmet satın alan tüketici 30 gün içinde bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak.

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI

Gayrisafi gelirin bildirilmediği veya yanlış bildirildiği durumlarda ön ödemeli konut satışlarında 6 milyon, diğer satışlarda 1 milyon lira idari para cezası uygulanacak.



LİSANS İNDİRİMİ

2024'e ilişkin lisans ücretinin hesaplanmasında uygulanmak üzere elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar ile yatırım teşvik belgesi alınarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları toplamının 4 katı, 2025 yılına ilişkin lisans ücretinin hesaplanmasında ise söz konusu satış ve harcamaların 3 katı net işlem hacminden indirilecek.

SAMSUN'A OSB KURULACAK

Samsun'da yeni organize sanayi bölgesi kurulacak.