58 yerli 61 ilaç geri ödeme listesine dahil edildi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 61 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Işıkhan X hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak - Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Geri Ödeme Listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8.786'ya çıkardık" ifadesini kullandı.