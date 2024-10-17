Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını bugün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı bugün yapılacak. Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yılın onuncu faiz kararı için toplanacak.

Banka, politika faizini en son mart ayında yüzde 50'ye çıkardı.



Geçen ay gerçekleştirilen faiz kararı toplantısında da politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ



Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 47,50 olarak hesaplandı.



Ayrıca ekonomistlerden 5'i yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 7'si yüzde 47,5 olacağını öngördü.