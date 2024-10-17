Tüketicilerden masraf ve komisyon tahsil eden finansal kuruluşlara ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla, finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlarla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan denetimlerde, finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, 3'üncü kişilere ödenilen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalar ile tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla, denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara toplam 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 TL tutarında idari para cezası öngörülmüştür. Ayrıca, bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlanılmıştır" denildi.

Finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolü ile birlikte, tüketicilerin hem menfaatlerini korumak hem de memnuniyetini sağlamak adına çalışmaların azami hassasiyetle devam ettiği vurgulandı.