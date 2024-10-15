Balkanlarla altın çağ! 14 anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ve Sırbistan ziyareti bölge ile ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde önemli adımların atılmasını sağladı. Erdoğan'ın Sırbistan temaslarında daha çok ekonomi başlığı öne çıktı. İki ülke arasında 11 yeni anlaşma imzalandı.

Başkan Erdoğan, ilişkilerin altın dönemini yaşadığını söyledi. İmzalanan anlaşmalardan en önemlisi toplantı sonrası Başkan Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in katılımıyla Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Cedoviç ile enerji dönüşümü alanında imzalanan işbirliğine ilişkin mutabakat zaptıydı.

Başkan Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in huzurunda 11 işbirliği anlaşmalarının imza töreni gerçekleştirildi (AA)





HEDEF 5 MİLYAR DOLAR

Sabah Gazetesi'nden Barış Ergin'in haberine göre Anlaşmayla iki ülkenin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama, karbon emisyonu ticareti, batarya teknolojileri, hidrojen, nadir toprak elementleri ve kritik mineraller dahil olmak üzere madencilik alanında ortak projeler geliştirmesi hedefleniyor. Sırbistan'la ticaret hacmi iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı.

Başkan Erdoğan, "5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan'da yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz üstlendikleri 95 projeyle 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. İnşaat sektöründe 10 bini aşkın işçimiz çalışarak Sırbistan'a katkı sunmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, "Vucic'in belirttiği gibi Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz. Türk yatırımcılara desteğini hiçbir zaman esirgemeyen iş insanlarının sorunlarıyla bizzat ilgilenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic bu tablonun ortaya çıkmasında büyük bir paya sahip" dedi.

Başkan Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in huzurunda 11 işbirliği anlaşmalarının imza töreni gerçekleştirildi (AA)





TÜRK MÜTEAHHİTLER BÖLGEDE FAAL

Türkiye, halihazırda Sırbistan'ın en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında Almanya, Çin, İtalya ve Rusya'dan sonra beşinci sırada yer alıyor. Sırbistan'daki Türk yatırımlarının toplam değeri son 10 yılda 1 milyon dolardan 400 milyon dolara kadar yükselmiş durumda. Sırbistan'ın Türkiye'deki yatırımları ise 41 milyon dolar civarında. Son yıllarda müteahhitlik firmaları 57 adet proje ile yaklaşık 923 milyon dolarlık iş hacmine sahip.

Arnavutluk ile ikili ticaret hacmi ise 2023 itibarıyla 819 milyon dolar düzeyinde. Arnavutluk'a demirçelik, hububat, inşaat malzemeleri, makine parçaları, elektrikli ev aletleri, kablo ve tel, hazır giyim, plastik malzemeler ihraç edilirken başlıca ithal ürünleri ise parfümeri ve eczacılıkta kullanılan bitkisel maddeler, ayakkabı, deri, tekstil ve alüminyum. Arnavutluk'ta yaklaşık 300 Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Bu firmaların ülkedeki yatırımları 3 milyar dolar düzeyinde. Türk müteahhitlik firmaları tarafından Arnavutluk'ta tamamlanan projelerin bedeli 1.1 milyar dolar.

Başkan Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in huzurunda 11 işbirliği anlaşmalarının imza töreni gerçekleştirildi (AA)



ARNAVUTLUK İLE HEDEF 2 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Arnavutluk arasında da üç işbirliği anlaşması imzalandı. Türkiye ile Arnavutluk arasında işbirliği, iletişim, eğitim ve tarım alanında oldu. Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta yaptığı konuşmada "Tarım, yükseköğretim ile halkla ilişkiler ve iletişim alanlarında az önce imzaladığımız üç anlaşmayla işbirliğimizi ilerletme irademizi teyit etmiş olduk. Ticaret ve yatırım alanlarındaki girişimlerimizi, halklarımızın refahını artıracak adımlar olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 milyar dolar düzeyine çıkarmak için müşterek çabalarımızı sürdürüyoruz. Görüşmelerimizde karşılıklı yatırımlarımızı, günümüz koşullarında avantaj sağlayacak yenilikçi sektörleri içerecek şekilde çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık. Sağlık alanındaki güçlü iş birliğimizi de 2021 yılında rekor sürede inşa ettiğimiz Fier Dostluk Hastanesi'nin ortak işletilmesiyle sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



HEDEFİN YARISINI TAMAMLADIK

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, "Erdoğan bizlere 5 milyar euroluk bir hedef koydu. Yılın ilk 8 ayında 2 milyar euroyu aştık. Yani hedefin yarısına geldik. Yılı da yaklaşık 2.6 milyar euroyla kapatacağımız kanaatindeyim. Türkiye ile güçlü siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştirmek istİyoruz. Türkiye vatandaşlarının ve halkının çıkarına göre bağımsız, kontrollü bir ülkeye liderlik eden Erdoğan'ın siyasi konumunu son derece takdir ediyoruz. Savunma sanayisinde önemli adımlar atacağız" dedi.