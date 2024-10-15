Kredi ve kredi kartlarında yapılandırma başladı!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yapılandırmada başı çekti. Üç kamu bankasında yapılandırılan tutar şimdiden 1.5 milyar TL'yi buldu. Özel bankalar arasında da uygulamayı başlatan ilk bankalar İş Bankası ve Akbank oldu. Akbank ihtiyaç kredisinde borç yapılandırmasına başlarken, bugün de kredi kartı müşterileri için 60 ay vadeli yapılandırma imkanını sunacak.

Vatandaşlar şubeye giderek kredi kartı ve ihtiyaç kredisinde ödeyemediği borcu 60 aya kadar yeniden vade yaptırabiliyor. Kredi kartında borç yapılandırmada şu anda yüzde 3.11 faiz uygulanıyor.



Kredi kartı ( A Haber Arşiv)



FAİZ İNERSE YENİDEN...

Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün haberine göre Bankacılar, faizin düşmesi durumunda vatandaşların yeni oranlardan tekrar yapılandırmaya gidebileceğini belirtiyor. Yapılandırma için faiz oranı belirlenirken Merkez Bankası'nın referans faizi dikkate alınacak. Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerindekilerde yüzde 4.75 olacak.



Kredi kartı ( A Haber Arşiv)



ŞARTLARI NELER?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkânı getirmişti. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebiliyor. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına ekleniyor.

Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebiliyor. Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kartı limiti artırılamıyor. İhtiyaç kredilerinde de ödeme 30 günden fazla gecikirse 60 aya kadar yapılandırılabiliyor. 1 yıl içinde başvurmak şart.

Kredi kartı ( A Haber Arşiv)



50 BİN TL'NİN ÖDEMESİ NE OLACAK?

Örneğin, 50 bin liralık borcun 12 aya taksitlendirilmesi halinde toplam geri ödeme 64 bin lirayı buluyor. Aylık taksit tutarı 5 bin 340 lira oluyor. 50 bin lira borcun 60 ay vade ile taksitlendirilmesinde de toplam ödeme 133 bin liraya ulaşıyor. Aylık taksit ise 2 bin 228 lira olarak asgari ödeme tutarına eklenecek.