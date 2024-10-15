OVP yeni asgari ücreti ortaya çıkardı! 2025’te maaşlara +7.053 TL eklenecek: İki ay sonra işçilere...

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete çevrildi. Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni rakamı belirleyerek kamuoyuna açıklayacak. Ocak 2024'te asgari ücretin yüzde 49,11 oranında artarak 17 bin 2 lira olması, bu yılki beklentilerin daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Örneğin, OVP tarafından belirlenen yıl sonu enflasyon tahminine göre mevcut maaşın yüzde 41,5'lik artması durumunda asgari ücrete 7.053 TL eklenerek 24.055 TL olması bekleniyor.

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Enflasyon Verileri Kritik Rol Oynuyor

Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli faktör, yıllık enflasyon oranları olacak. Hükümetin Orta Vadeli Programı'na göre, yıl sonu enflasyonu için belirlenen oran yüzde 41,5. Ancak, Merkez Bankası ve diğer kuruluşların anket sonuçları, bu oranın yüzde 45'e kadar çıkabileceğini ortaya koyuyor. Komisyon, bu verileri göz önünde bulundurarak asgari ücrete yapılacak zammı belirleyecek.

İş Dünyası ve Çalışanlar Arasındaki Denge

İş dünyasından gelen açıklamalar, asgari ücret artışının çok yüksek olmaması gerektiği yönünde. Komisyon, hem işçi hem de işveren temsilcilerini kapsayan 15 kişilik bir heyet tarafından oluşturuluyor. Hükümet, komisyonda hakem rolü üstlenerek süreçte şeffaf bir yönetim sağlamayı hedefliyor. Bu sayede, hem işverenlerin hem de çalışanların ihtiyaçlarının dengelenmesi amaçlanıyor.

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Olası Zam Senaryoları

Yapılan tahminler, asgari ücrete yapılacak artışların farklı senaryolar üzerinden hesaplanmasını sağlıyor. İşte bazı olasılıklar:

📍Yüzde 25'lik zam: 21 bin 252 lira

📍Yüzde 30'luk zam: 22 bin 102 lira

📍Yüzde 35'lik zam: 22 bin 953 lira

📍Yüzde 40'lık zam: 23 bin 803 lira

📍Yüzde 41,5'lik zam: 24 bin 055 lira

📍Yüzde 45'lik zam: 24 bin 653 lira

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Bakan Işıkhan'dan Açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Asgari ücret, hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonumuz toplanmakta. Aralık ayının başında işçi-işveren temsilcileriyle bir araya gelerek, ülkemizin ekonomik koşullarını ve iş gücünün taleplerini göz önünde bulunduracağız," dedi. Hükümetin amacı, tüm tarafların maksimum faydayı elde edeceği bir asgari ücret belirlemek.