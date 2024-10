Türkiye’nin yüz akına halk desteği! Ne zaman yürürlüğe girecek?

AK Parti, KAAN'dan, Çelik Kubbe'ye kadar yerli ve milli projelerin desteklenmesini sağlayacak yasa teklifini Meclis Başkanlığına sundu. Teklif kapsamında motosikletler MTV, değeri 5 bin liranın üstünde olan kol saatleri ÖTV kapsamına alındı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlediği basın toplantısı ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na (SSDF) ek gelir sağlanması için hazırladıkları yasa teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı. Güler, "Ülkemiz İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden birisi olmuştur. Elektronik harp alanında dünyada öncü olan ülkemiz, kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden biridir" dedi.

TÜRKİYE'NİN YÜZ AKI PROJELERİ

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Teklifin gerekçesinde ise "Halen devam eden Milli Muharip Uçak (KAAN), ALTAY, Milli Denizaltı ve Motor projeleri ve planlanan çok sayıda yeni projeyle, hava, kara, deniz, uzay ve siber dünyada tam bağımsız bir savunma sanayii inşa edilmekte; ihracat potansiyeli ile Türkiye, küresel güç olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir" denildi. Gerekçede, Çelik Kubbe Projesi'ne özel atıf yapıldı.

75-80 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

SSDF için alınacak katılım paylarından yıllık 75-80 milyar liralık bir kaynak gelmesi bekleniyor. Katılım payı miktarları, her yıl belirlenecek yeniden değerleme oranında artırılacak.

TEKLİF KAPSAMINDA FON'UN EK KAYNAKLARI NELER?



DAMGA VERGİSİ: Fona aktarılmak üzere vergi beyannameleri, gümrük idarelerine verilen beyannameler, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar katılım payı alınacak.

TAPU İŞLEMLERİ: Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira alınacak.

KREDİ KARTLARI: Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 lira. Türkiye'de bireysel kredi kartı olan kişi sayısı 37 milyon 900 bin kişi. Limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan kişi sayısı toplam bireysel kredi kartı kişi sayısının yüzde 49.2'sini oluşturuyor. Buna göre her yıl 750 TL ödeyecek limiti 100 bin TL'nin üzerinde olan bireysel kredi kartı kişi sayısı 18 milyon 646 bin 800 kişi ediyor. Her bir kart sahibinin tek kart üzerinden ödeyeceği tutar 750 TL'den hesaplandığında her yıl tahsil edilecek Savunma Sanayii Destekleme Fonu tutarı 13 milyar 985 bin 100 TL ediyor.

ARAÇ ALIM SATIMI: Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar, sıfır araçların tescil işlemlerinde 3 bin, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde bin 500, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira alınacak.

MOTOSİKLETLER DE MTV KAPSAMINA ALINIYOR :Motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamına alınıyor. MTV tahsilat toplamı üzerinden yüzde 20 oranında Fon'a kaynak aktarıldığı için bu düzenlemeden elde edilecek gelirin bir bölümü de savunma sanayi için kullanılmış olacak.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni araçların tescilinde alınacak pay yasa yürürlüğe girdiğinde, diğer katılım payları ise 1 Ocak 2025'de itibaren geçerli olacak.

KOL SAATİ VE DRONLAR: (Askeri amaçlı kullanılanlar hariç) insansız hava taşıtlarından (drone) yüzde 20, matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol saatlerinden yüzde 20, yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklardan da yüzde 20 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacak. Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar; oyuncak bebekler; diğer oyuncaklar; küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın);her türlü bilmeceler (puzzle) ÖTV kapsamına alındı.

SAMSUN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Teklif ile Samsun'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmasına ilişkin de düzenleme yapılıyor.



YATIRIM YAPANA KOLAYLIK

Yatırımların teşvik edilmesi ve öngörülebilirliğin artırılması amacıyla enflasyon düzeltmesinin yatırımlar üzerinde oluşturduğu vergisel etkinin yatırım dönemi süresince ertelenmesini, işletme döneminden itibaren kâr zarar hesapları ile ilişkilendirilmesini sağlayacak bir değişiklik teklifte yer aldı. Tasfiye ve iflas hallerindeki şirketler ile KİT'lerin 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/ zarar farklarını vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate almamaları da sağlanıyor.

