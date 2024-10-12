Genç dehalar fikirlerini hibeyle ticarete döküyor!

Genç girişimcilerin hayalindeki projeleri hibe destekleriyle ticari girişime dönüştüren TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Destek Programı (BiGG), başarısı çıtasını her geçen sene biraz daha artıyor. Program ile son 12 yılda 2 bin 370 ticari fikrin 2.5 milyar liralık destekle teknoloji girişimine dönüşmesi sağlandı. 2013 yılında BiGG desteğiyle kurulan Picus Security şirketi ise bu yıl 'Turcorn 100' programına kabul edilerek 45 milyon dolarlık yatırım aldı.



BİGG 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR

Sabah'ın haberine göre Genç dehaların yenilikçi iş fikirlerini ticari ürüne ya da hizmete dönüştürmesini hedefleyen BiGG, 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada girişimcilerin iş fikirleri alınarak değerlendiriliyor. Ardından program kapsamındaki 149 uygulayıcı kuruluş tarafından fikirlerin iş planına dönüştürülmesi ve ticarileşmesi hedefiyle mentorluk ve hızlandırıcı eğitim hizmeti veriliyor. Değerlendirmelerden başarıyla geçen iş planları için ikinci aşamada şirket kurulum süreci başlıyor.

900 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

Bu kapsamda hak sahibi projeye yüzde 3 hisse karşılığı 900 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Temiz teknolojiler alanında faaliyet gösteren girişimler için bu tutar, yüzde 5 hisse karşılığı 1.5 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Üçüncü aşamada ise kuruluşun elde ettiği son çıktıların, AR-GE çalışmalarıyla iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyelinin arttırılması hedefleniyor.



BAŞVURU DETAYLARI NE?

Yılda 2 kez çağrıya çıkılan programa üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programında kayıtlı öğrencileri ile mezunları başvurabiliyor. Ancak adayların halihazırda herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması ve daha önceki desteklerden de faydalanmamış olması gerekiyor. BiGG çağrılarına ve başvuru detaylarına TÜBİTAK'ın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

270 GİRİŞİM İÇİN 243 MİLYON LİRALIK BÜTÇE AYRILDI

2012 yılından bu yana programın 1. aşamasına toplam 48 bin 666 adet 'fikir başvurusu' alındı. Değerlendirme süreçlerini başarıyla geçen 2 bin 370 proje, teknoloji girişimine dönüşerek toplamda 2.5 milyar liralık destek faydalandı. 2023-1 ve 2024- 1 çağrıları kapsamında yatırım kararı alınan toplam 270 girişim için 243 milyon liralık bütçe ayrıldı.



SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

İlk aşamada girişimcilerin iş fikirleri alınarak değerlendiriliyor.

Mentorluk ve hızlandırıcı eğitim hizmeti veriliyor.

Değerlendirmelerden başarıyla geçen iş planları için şirket kurulum süreci başlıyor.

AR-GE çalışmalarıyla ticarileşme potansiyelinin arttırılması hedefleniyor.



BİGG İLE TARİH YAZDI

BiGG desteğiyle kurulan firmaların başarı hikayeleri de dikkat çekiyor. Son olarak, 2013'te bu program sayesinde kurulan siber güvenlik doğrulama şirketi Picus Security, bu yıl 'Turcorn 100' programına seçilip 15 Turcorn adayından biri oldu ve 45 milyon dolarlık yatırım aldı.



Türkiye bölgesel inovasyon merkezi olmayı hedefliyor

Türkiye ile uluslararası yatırımcılar arasında köprü olma hedefiyle hayata geçirilen "2024 GO! GLOBAL Türkiye" zirvesi 23-25 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, uluslararası ekonomik işbirliğini teşvik etme misyonu kapsamında uluslararası yatırım çekmeyi ve Türk girişimlerinin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için giderek öne çıkan bir hedef ülke konumuna gelmeye başladığını vurguladı. TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye'nin bölgesel bir inovasyon merkezi olmayı hedeflediğinin altını çizdi.



Eurobond ihracına gelen talep Türkiye'ye güvenin göstergesi

Gdz Elektrik Dağıtım, uluslararası piyasalarda 400 milyon dolar tutarında eurobond ihracı yaptı. Gdz Elektrik Dağıtım'ın ilk kez gerçekleştirdiği ihraç işlemi 5 yıl vade ile yıllık yüzde 9 faiz oranına sahip. Gdz Elektrik, ihraçtan elde edilen geliri işletme sermayesi ihtiyaçları, yatırım harcamaları (CAPEX) ve mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi için kullanacak. İhracın, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ve Gdz Elektrik'e duydukları güvenin göstergesi olduğunu belirten Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, "Bu işlem aynı zamanda, grubumuzun da ikinci iurobond ihracı olacak. 750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracımızla Türkiye'de ilk seferde ve tek kalemde yapılmış en yüksek tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirmiştik" açıklamasında bulundu.