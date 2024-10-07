SSK ve Bağ-Kur emeklisine zam oranı netleşiyor! En düşük maaş...

TÜİK'in eylül ayına ait enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranında 3 aylık veri netleşti. Buna göre temmuz, ağustos, eylül aylarında oluşan enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu. Maaş zamları için geriye ekim, kasım ve aralık verileri kaldı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar "dezenflasyon" sürecine de dikkat çekti. TÜİK'in açıkladığı verilerin Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası'nın tahminleri ile paralel devam ettiği belirtilirken, enflasyondaki katılığın harcamaların devam etmesi nedeniyle olduğuna vurgu yapıldı.

TAHMİNLERE GÖRE YIL SONU ENFLASYON

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon için üst tahmini yüzde 42 olurken, OVP'ye göre yıl sonu tahmini ise yüzde 41,5. Uzmanlar da enflasyonun bu seviyelerde gerçekleşmesini bekliyor.

6 AYLIK FARK NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar oluşan yüzde 8,92'lik zam oranının üzerine yaklaşık yüzde 7-8 civarında daha bir oran gelmesi bekleniyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yaklaşık yüzde 16-17 oranında daha bir zam oluşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ARTACAK MI?

Şu an halihazırda 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşına da bu orana paralel bir zam gelmesi gündemde. Tahminler emeklide taban maaşın 15 bin TL seviyesine çıkacağı yönünde.