Memura 45.796 TL formülü çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… İşte yani ücretler!
Üç aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu şekillenmeye başladı. Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memurlar ve emekliler, 2024 yılı Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 2025 yılı Ocak ayında alacakları zamları hesaplamaya koyuldu. Peki kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
Bu yıl maaşları yüzde 78 artan memurlar ve memur emeklilerinin Ocak 2025'te alacakları zam ile ilgili belirsizlikler sona eriyor. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, memurların alacağı ek zammın temel verileri netleşti. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...
Enflasyon Verileri Ne Gösteriyor?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında yüzde 3.23, Ağustos'ta yüzde 2.47 ve Eylül'de yüzde 2.97 olarak belirlenen enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Temmuz-Eylül dönemi toplam enflasyonu yüzde 8.92 olarak kaydedildi. Memurların ve emeklilerin, Ocak ayında enflasyon farkı alabilmesi için, 2024 yılının ikinci yarısında enflasyonun yüzde 10'u aşması gerekiyor.
Orta Vadeli Programda Beklentiler
Orta Vadeli Program'da, 2024 yılı için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak belirlenmişti. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olacak. Bu durumda, memurlar ve memur emeklileri, yüzde 3.13 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 9.31 zam alabilecek. En düşük maaş memurlar için 42 bin 855, memur emeklileri için ise 19 bin 225 lira seviyesinde olacak.
Anketler Ne Diyor?
Farklı anketlerde 2024 yılı enflasyon tahminleri yüzde 42.95 ile yüzde 45.24 arasında değişiyor. Eğer enflasyon yüzde 42.95 çıkarsa, ikinci yarıda TÜFE oranı yüzde 14.60 olacak ve memurlar ile emekliler yüzde 4.18 enflasyon farkıyla yüzde 10.43 zam alabilecek. Eğer enflasyon yüzde 45.24 olursa, ikinci yarıdaki enflasyon yüzde 16.43'e yükselecek ve enflasyon farkı yüzde 5.85'e ulaşacak. Bu durumda, zam oranı yüzde 12.2'yi bulacak.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 59.467
Yüzde 9.31 zamlı: 65.003,38
Yüzde 10.43 zamlı: 65.669,41
Yüzde 12.20 zamlı: 66.721,97
Memur (Üni. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 40.817
Yüzde 9.31 zamlı: 44.617,06
Yüzde 10.43 zamlı: 45.074,21
Yüzde 12.20 zamlı: 45.796,67
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.568
Yüzde 9.31 zamlı: 57.462,08
Yüzde 10.43 zamlı: 58.050,84
Yüzde 12.20 zamlı: 58.981,30
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 47.433
Yüzde 9.31 zamlı: 51.849,01
Yüzde 10.43 zamlı: 52.380,26
Yüzde 12.20 zamlı: 53.219,83
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 58.338
Yüzde 9.31 zamlı: 63.769,27
Yüzde 10.43 zamlı: 64.422,65
Yüzde 12.20 zamlı: 65.455,24
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 52.816
Yüzde 9.31 zamlı: 57.733,17
Yüzde 10.43 zamlı: 58.324,71
Yüzde 12.20 zamlı: 59.259,55
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 97.836
Yüzde 9.31 zamlı: 106.944,53
Yüzde 10.43 zamlı: 108.040,29
Yüzde 12.20 zamlı: 109.771,99
Hemşire- (Üni. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 47.909
Yüzde 9.31 zamlı: 52.369,33
Yüzde 10.43 zamlı: 52.905,91
Yüzde 12.20 zamlı: 53.753,90
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 60.663
Yüzde 9.31 zamlı: 66.310,73
Yüzde 10.43 zamlı: 66.990,15
Yüzde 12.20 zamlı: 68.063,89
Teknisyen (Lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 42.313
Yüzde 9.31 zamlı: 46.252,34
Yüzde 10.43 zamlı: 46.726,25
Yüzde 12.20 zamlı: 47.475,19
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
Yüzde 9.31 zamlı: 94.419,79
Yüzde 10.43 zamlı: 95.387,23
Yüzde 12.20 zamlı: 96.916,12
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
Yüzde 9.31 zamlı: 62.572,32
Yüzde 10.43 zamlı: 63.213,44
Yüzde 12.20 zamlı: 64.226,65
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 49.582
Yüzde 9.31 zamlı: 54.198,08
Yüzde 10.43 zamlı: 54.753,40
Yüzde 12.20 zamlı: 55.631,00
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 57.028
Yüzde 9.31 zamlı: 62.337,31
Yüzde 10.43 zamlı: 62.976,02
Yüzde 12.20 zamlı: 63.985,42
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 63.947,22
Yüzde 9.31 zamlı: 69.900,71
Yüzde 10.43 zamlı: 70.616,92
Yüzde 12.20 zamlı: 71.748,78
Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 56.597,38
Yüzde 9.31 zamlı: 61.866,60
Yüzde 10.43 zamlı: 62.500,49
Yüzde 12.20 zamlı: 63.502,26
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45
Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82
Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61
Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 21.479,71
Yüzde 9.31 zamlı: 23.479,47
Yüzde 10.43 zamlı: 23.720,04
Yüzde 12.20 zamlı: 24.100,23
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45
Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82
Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
evcut maaş: 37.165,47
Yüzde 9.31 zamlı: 40.625,58
Yüzde 10.43 zamlı: 41.041,83
Yüzde 12.20 zamlı: 41.699,66
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 27.046,63
Yüzde 9.31 zamlı: 29.564,67
Yüzde 10.43 zamlı: 29.867,59
Yüzde 12.20 zamlı: 30.346,32
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 26.594,78
Yüzde 9.31 zamlı: 29.070,75
Yüzde 10.43 zamlı: 29.368,62
Yüzde 12.20 zamlı: 29.839,34
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45
Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82
Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45
Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82
Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 18.933,32
Yüzde 9.31 zamlı: 20.696,01
Yüzde 10.43 zamlı: 20.908,07
Yüzde 12.20 zamlı: 21.243,19
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 46.131,31
Yüzde 9.31 zamlı: 50.426,13
Yüzde 10.43 zamlı: 50.942,81
Yüzde 12.20 zamlı: 51.759,33
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
Yüzde 9.31 zamlı: 55.182,86
Yüzde 10.43 zamlı: 55.748,27
Yüzde 12.20 zamlı: 56.641,81
İmam-hatip
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45
Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82
Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 26.372,20
Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45
Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82
Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61