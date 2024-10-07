Memura 45.796 TL formülü çıktı! Polis, öğretmen, hemşire, doktor, avukat… İşte yani ücretler!

Bu yıl maaşları yüzde 78 artan memurlar ve memur emeklilerinin Ocak 2025'te alacakları zam ile ilgili belirsizlikler sona eriyor. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, memurların alacağı ek zammın temel verileri netleşti. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberi...

Enflasyon Verileri Ne Gösteriyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında yüzde 3.23, Ağustos'ta yüzde 2.47 ve Eylül'de yüzde 2.97 olarak belirlenen enflasyon verilerini açıkladı. Bu verilere göre, Temmuz-Eylül dönemi toplam enflasyonu yüzde 8.92 olarak kaydedildi. Memurların ve emeklilerin, Ocak ayında enflasyon farkı alabilmesi için, 2024 yılının ikinci yarısında enflasyonun yüzde 10'u aşması gerekiyor.

Orta Vadeli Programda Beklentiler

Orta Vadeli Program'da, 2024 yılı için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak belirlenmişti. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olacak. Bu durumda, memurlar ve memur emeklileri, yüzde 3.13 enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 9.31 zam alabilecek. En düşük maaş memurlar için 42 bin 855, memur emeklileri için ise 19 bin 225 lira seviyesinde olacak.

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Anketler Ne Diyor?

Farklı anketlerde 2024 yılı enflasyon tahminleri yüzde 42.95 ile yüzde 45.24 arasında değişiyor. Eğer enflasyon yüzde 42.95 çıkarsa, ikinci yarıda TÜFE oranı yüzde 14.60 olacak ve memurlar ile emekliler yüzde 4.18 enflasyon farkıyla yüzde 10.43 zam alabilecek. Eğer enflasyon yüzde 45.24 olursa, ikinci yarıdaki enflasyon yüzde 16.43'e yükselecek ve enflasyon farkı yüzde 5.85'e ulaşacak. Bu durumda, zam oranı yüzde 12.2'yi bulacak.

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 59.467

Yüzde 9.31 zamlı: 65.003,38

Yüzde 10.43 zamlı: 65.669,41

Yüzde 12.20 zamlı: 66.721,97

Memur (Üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 40.817

Yüzde 9.31 zamlı: 44.617,06

Yüzde 10.43 zamlı: 45.074,21

Yüzde 12.20 zamlı: 45.796,67

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 52.568

Yüzde 9.31 zamlı: 57.462,08

Yüzde 10.43 zamlı: 58.050,84

Yüzde 12.20 zamlı: 58.981,30

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433

Yüzde 9.31 zamlı: 51.849,01

Yüzde 10.43 zamlı: 52.380,26

Yüzde 12.20 zamlı: 53.219,83

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 58.338

Yüzde 9.31 zamlı: 63.769,27

Yüzde 10.43 zamlı: 64.422,65

Yüzde 12.20 zamlı: 65.455,24

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Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 52.816

Yüzde 9.31 zamlı: 57.733,17

Yüzde 10.43 zamlı: 58.324,71

Yüzde 12.20 zamlı: 59.259,55

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 97.836

Yüzde 9.31 zamlı: 106.944,53

Yüzde 10.43 zamlı: 108.040,29

Yüzde 12.20 zamlı: 109.771,99

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 47.909

Yüzde 9.31 zamlı: 52.369,33

Yüzde 10.43 zamlı: 52.905,91

Yüzde 12.20 zamlı: 53.753,90

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 60.663

Yüzde 9.31 zamlı: 66.310,73

Yüzde 10.43 zamlı: 66.990,15

Yüzde 12.20 zamlı: 68.063,89

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 42.313

Yüzde 9.31 zamlı: 46.252,34

Yüzde 10.43 zamlı: 46.726,25

Yüzde 12.20 zamlı: 47.475,19

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 86.378

Yüzde 9.31 zamlı: 94.419,79

Yüzde 10.43 zamlı: 95.387,23

Yüzde 12.20 zamlı: 96.916,12

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 57.243

Yüzde 9.31 zamlı: 62.572,32

Yüzde 10.43 zamlı: 63.213,44

Yüzde 12.20 zamlı: 64.226,65

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 49.582

Yüzde 9.31 zamlı: 54.198,08

Yüzde 10.43 zamlı: 54.753,40

Yüzde 12.20 zamlı: 55.631,00

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 57.028

Yüzde 9.31 zamlı: 62.337,31

Yüzde 10.43 zamlı: 62.976,02

Yüzde 12.20 zamlı: 63.985,42

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

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MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 63.947,22

Yüzde 9.31 zamlı: 69.900,71

Yüzde 10.43 zamlı: 70.616,92

Yüzde 12.20 zamlı: 71.748,78

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 56.597,38

Yüzde 9.31 zamlı: 61.866,60

Yüzde 10.43 zamlı: 62.500,49

Yüzde 12.20 zamlı: 63.502,26

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45

Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82

Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 21.479,71

Yüzde 9.31 zamlı: 23.479,47

Yüzde 10.43 zamlı: 23.720,04

Yüzde 12.20 zamlı: 24.100,23

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45

Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82

Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

evcut maaş: 37.165,47

Yüzde 9.31 zamlı: 40.625,58

Yüzde 10.43 zamlı: 41.041,83

Yüzde 12.20 zamlı: 41.699,66

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 27.046,63

Yüzde 9.31 zamlı: 29.564,67

Yüzde 10.43 zamlı: 29.867,59

Yüzde 12.20 zamlı: 30.346,32

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Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 26.594,78

Yüzde 9.31 zamlı: 29.070,75

Yüzde 10.43 zamlı: 29.368,62

Yüzde 12.20 zamlı: 29.839,34

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45

Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82

Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45

Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82

Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 18.933,32

Yüzde 9.31 zamlı: 20.696,01

Yüzde 10.43 zamlı: 20.908,07

Yüzde 12.20 zamlı: 21.243,19

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 46.131,31

Yüzde 9.31 zamlı: 50.426,13

Yüzde 10.43 zamlı: 50.942,81

Yüzde 12.20 zamlı: 51.759,33

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 50.482,90

Yüzde 9.31 zamlı: 55.182,86

Yüzde 10.43 zamlı: 55.748,27

Yüzde 12.20 zamlı: 56.641,81

İmam-hatip

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45

Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82

Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 9.31 zamlı: 28.827,45

Yüzde 10.43 zamlı: 29.122,82

Yüzde 12.20 zamlı: 29.589,61