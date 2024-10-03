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Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanıyor! Beklenti ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 09:01 Güncelleme: 03.10.2024 09:07
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Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanıyor! Beklenti ne?

TÜİK, eylül ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklıyor. Enflasyonla birlikte, ekim ayı kira artış oranı da belli olacak. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentileri de açıklandı. İşte haberin detayları...

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