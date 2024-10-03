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Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Program sonuç veriyor

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 10:46 Güncelleme: 03.10.2024 10:53
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Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Program sonuç veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomi programı sonuç veriyor. Enflasyon baz etkisinin ötesinde düşecek. İstihdam artışı bir yılda çok güçlü seyrediyor" dedi.

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