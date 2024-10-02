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Eylül enflasyonu belli oluyor! Anketlerdeki son rakam yüzde 2,09

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 09:44 Güncelleme: 02.10.2024 09:52
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Eylül enflasyonu belli oluyor! Anketlerdeki son rakam yüzde 2,09

Piyasaların merakla beklediği eylül ayı enflasyon verileri yarın (03.10.2024) saat 10.00'da açıklayacak. Market ve kira fiyatları başta olmak üzere ocak ayındaki maaş zamlarını da etkileyecek rakam merak edilirken anketlerde eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. İşte detaylar...

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