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Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Çölü güneş paneli denizine çevirdik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 07:42 Güncelleme: 03.10.2024 07:48
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Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu: Çölü güneş paneli denizine çevirdik

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, holdingin 80’inci yılı çerçevesinde bir grup basın mensubuyla Konya’da bulunan Kalyon Karapınar GES’te bir araya geldi. Kalyoncu, holdingin 80 yıllık yolculuğunu, üstlendiği projeleri, hedeflerini, yıpratıcı iddialara karşı cevap verirken, "20 milyon metrekarelik bir çölü yenilenebilir enerji santraline dönüştürdük. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Avrupa'nın en büyüğü. Santralimiz 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor." dedi.

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