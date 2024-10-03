03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Borsa günün ilk yarısında yükseldi! İşte en çok yükselen endeks...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 13:12
ABONE OL
Borsa günün ilk yarısında yükseldi! İşte en çok yükselen endeks...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 9.069,91 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,73 ile madencilik oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör