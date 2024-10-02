02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İhracatta artış ithalatta azalış! Bakan Bolat rakamları duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 11:18 Güncelleme: 02.10.2024 11:40
ABONE OL
İhracatta artış ithalatta azalış! Bakan Bolat rakamları duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Bolat yılın 9 ayında ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artışla 193 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. İthalat rakamlarını da paylaşan Bakan Bolat "Yüzde 7,9 azalışla 253 milyar dolar oldu." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör