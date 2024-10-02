Bakan Bolat rakamları duyurdu! İhracatta artış ithalatta azalış

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 9 ayında ihracatın, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,2 artışla 193 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. İthalat rakamlarını da paylaşan Bakan Bolat "Yüzde 7,9 azalışla 253 milyar dolar oldu." dedi.

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