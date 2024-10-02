02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Bolat açıkladı! Dış ticaret açığında yüzde 31,5 azalma

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 14:02
ABONE OL
Bakan Bolat açıkladı! Dış ticaret açığında yüzde 31,5 azalma

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ilk 9 ayda 253 milyar dolar ithalat yaparken, ihracatımız da ilk 9 ayda 193 milyar dolar olmuştur. Böylece 9 ayda 60 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş bulunuyoruz. Dış ticaret açığımızda, 9 ayda yüzde 31,5 azalma var" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör