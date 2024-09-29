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Emeklinin taban maaşına yüzde 13,44'lük ayar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 09:32 Güncelleme: 29.09.2024 09:40
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Emeklinin taban maaşına yüzde 13,44’lük ayar

Emekliler ocak ayına yaklaşık 3 ay kala gözünü yapılacak zam oranına çevirdi. OVP'deki enflasyon hesabının tutması durumunda SSK ve Bağ-Kur'lunun maaşı yüzde 13,44 oranında artacak. En düşüş taban aylık bu oranda artarsa 14 bin 180 lira olacak. Tüm bunların yanı sıra refah payı verilmesi de gündemde...

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