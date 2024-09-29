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Şikayetler arttı! Şimşek'ten işletmelere kredi kartıyla ödeme uyarısı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 11:17 Güncelleme: 29.09.2024 11:29
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Şikayetler arttı! Şimşek’ten işletmelere kredi kartıyla ödeme uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm esnaf ve işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve mutlaka banka kartı ya da kredi kartıyla ödeme imkanı sunması gerektiğini belirterek, "İşletmelerin bir kısmının, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini görüyoruz. Mükelleflerimizin, bu gerekçeyle komisyon farkını vatandaştan talep etme yoluna gitmemesi önem taşıyor." dedi.

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