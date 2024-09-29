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İhracatçıya indirim yeni iş kurana müjde! Vergide yeni düzenleme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 08:15 Güncelleme: 29.09.2024 08:18
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İhracatçıya indirim yeni iş kurana müjde! Vergide yeni düzenleme

Kurumlar Vergisi'nde yapılan yeni düzenlemeler ile şirketler rahat bir nefes aldı. Düzenlemelere göre yeni iş kuran 3 yıl boyunca vergi ödemeyecek. İhracatçıların da vergi indirimi 1'den 5'e çıkarıldı. Büyük yatırımlar sonucu elde edilen kazançlara ise artırımlı kurumlar vergisi olacak.

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