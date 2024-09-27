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Otomobil devinden Türkiye'ye yatırım! Fabrika için Samsun ve Manisa'yı düşünüyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 10:26 Güncelleme: 27.09.2024 10:31
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Otomobil devinden Türkiye’ye yatırım! Fabrika için Samsun ve Manisa’yı düşünüyorlar

Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BYD, geçtiğimiz günlerde Manisa ve İstanbul için personel ilanları yayımladı. Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin ardından bir yatırım haberi Chery ve MG'den geldi. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşırken, fabrika olarak Manisa ve Samsun'u düşündüklerini belirtti.

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