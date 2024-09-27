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Destek ödemeleri bugün hesaplarda: Bakan Yumaklı duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 13:34 Güncelleme: 27.09.2024 13:35
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Destek ödemeleri bugün hesaplarda: Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarım ve hayvancılık alanında verilen desteklere ilişkin Gaziantep'te konuştu. Yumaklı bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemelerinin üreticilerin hesabına yatacağını duyurdu.

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