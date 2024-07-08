Otomotivde Türkiye’ye 27 yıl sonra ilk yatırım! Çinli BYD 1 milyar dolarla geliyor

TÜRKİYE'YE HANGİ OTOMOTİV FİRMALARI YATIRIM YAPTI?

1960 Ford Otosan: Ford Motor Company ve Koç Holding'in eşit hisseye sahip oldukları Ford Otosan ilk üretime 1960 yılında başladı. 2023 yılı itibarıyla 746 bin 500 araç, 437 bin 500 adet motor ve 140 bin adet aktarma organı üretim kapasitesi sayesinde Ford Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezi.

1967 MAN Türkiye: MAN'ın Almanya dışındaki ilk üretim tesisi olarak 1966 yılında faaliyete geçen ve bir yıl sonra üretime başlayan MAN Türkiye, bugün MAN'ın en büyük ve entegre otobüs fabrikası konumunda.