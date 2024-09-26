26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 16:37
ABONE OL
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, 21 Eylül ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının azaldığını açıkladı. Buna göre bir önceki haftaya göre işsizlik maaşına başvuranların sayısı 4 bin azalarak 2018 bine geriledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör