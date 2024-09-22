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İstanbul-Sivas YHT hattı ile 4,5 ayda 200 binden fazla yolcu taşındı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 12:13 Güncelleme: 22.09.2024 12:19
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İstanbul-Sivas YHT hattı ile 4,5 ayda 200 binden fazla yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4,5 ayda İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ile seyahat eden yolcu sayısının 200 bin 186'ya ulaştığını duyurdu.

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